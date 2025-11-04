Le Yamaha T-Max fête ses 25 ans au salon de Milan avec une série spéciale
Le Yamaha T-Max est une institution dans le monde du deux-roues. Modèle iconique du constructeur japonais, il fête ici à Milan son 25e anniversaire et pour l’occasion, il a droit à une série spéciale.
Depuis son lancement en 2001, le légendaire T-MAX s’est vendu à plus de 340 000 exemplaires en Europe. Lors de sa création, il a créé un segment, celui des scooters sportifs et la recette a tout de suite fonctionné et il s’est imposé comme un véritable best-seller.
Pour lui rendre hommage, Yamaha a donc conçu une série spéciale disponible uniquement en 2026.
Elle se distingue ainsi par des équipements supplémentaires, dont notamment une selle rouge à double surpiqûre et coutures soudées, ainsi qu’une carrosserie exclusive gris foncé métallisé avec des boomerangs contrastés gris clair métallisé, inspirés de l’édition spéciale Black MAX datant de 2006. Mais ce n’est pas tout, car ce T-Max très particulier est également équipé d’un cache de protection moteur doté d’un anneau anodisé clair. Les jantes moulées de 15 pouces ont également fait l’objet d’un traitement spécial.
Les acheteurs cette série spéciale pourront aussi accéder gratuitement à la navigation Garmin avec cartographie complète via l’application Garmin Motorize. Le conducteur aura face à lui une instrumentation numérique 7 pouces avec trois présentations différentes regroupant les principales informations de conduite et d’autres liées à la connectivité comme un journal de bord, la consommation de carburant, l’emplacement de stationnement.
Pas de changement au niveau de la partie mécanique puisqu’il s’agit de la dernière déclinaison du T-Max avec une cylindrée de 560 cc pour puissance de 48 ch, le tout géré par deux modes de conduite (Sport et Touring).
Ce t-Max 25e Édition sera commercialisé au cours du premier trimestre 2026. Les tarifs ne sont pas encore connus pour l’instant.
