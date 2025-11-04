Une Yamaha R7 encore plus technologique dévoilée à Milan

Arrivée en 2021 sur le marché moto comme une alternative sportive plus accessible, la Yamaha R7 profite à l’occasion de son millésime 2026 d’une large mise à jour.

Reposant toujours sur le moteur CP2 de 689 cm3 (73,4 chevaux), la R7 2026 voit l’introduction d’une technologie perfectionnée et des améliorations du châssis. Elle est désormais équipée de l’accélérateur électronique YCC-T, qui détecte les actions du pilote sur l’accélérateur et permet à l’ECU de calculer instantanément le niveau idéal d’ouverture des gaz. L’introduction de l’YCC-T permet aussi l’adoption de modes de conduite et d’assistances.

La nouvelle série d’assistances électroniques entièrement customisables fonctionne de pair avec l’IMU à six axes inspirée de la R1.

Cela comprend trois modes de puissance (Sport, Street et Rain) qui modifient la réponse à l’accélération et les caractéristiques du moteur, pour un comportement sportif ou plus souple. Un contrôle de traction (TCS) à trois positions actif en courbe détecte la différence de vitesse entre les roues avant et arrière, et réduit la puissance fournie afin de maintenir la traction arrière lorsque cela est nécessaire.

Le contrôle de la glisse (SCS) dispose également de trois niveaux d’assistance, tandis que le contrôle du cabrage (LIF) détecte la levée de la roue avant lors de l’accélération et ajuste la puissance du moteur pour contrôler ce cabrage.

Le système de contrôle du freinage (BC), de gestion du frein moteur (EBM) qui peut être réglé sur deux niveaux, le système Back Slip Regular (BSR) et un système de contrôle des départs (LC) sont également de la partie pour la R7 2026.

Une Yamaha R7 encore plus technologique

À l’instar des modèles R1 et R9, la R7 sera équipée du système Yamaha Ride Control (YRC) qui permet aux pilotes de sélectionner les cartographies moteur et le degré d’assistance électronique en fonction de leurs préférences et des conditions de conduite.

La boîte de vitesses bénéficie désormais du quickshifter (QSS) de troisième génération de Yamaha, qui permet de monter et descendre les rapports rapidement sans débrayer grâce à différents réglages.

Côté partie-cycle, presque tous les éléments du cadre de la R7 ont été modifiés et optimisés. Le bras oscillant a également été repensé pour offrir un meilleur ressenti sur route.

Pour compléter les modifications apportées au châssis, la fourche inversée de 41 mm de la R7 est désormais équipée de tiges de piston en aluminium (au lieu de l’acier). La fourche est également entièrement réglable en précharge, en compression et en détente, ce qui permet d’effectuer des réglages minutieux pour s’adapter aux préférences du pilote et aux différents scénarios de pilotage.

Pour la première fois, la R7 sera équipée des jantes SpinForged de Yamaha chaussées de pneus Battlax Hypersport S23 de Bridgestone.

La position de conduite de la R7 a été modifiée, le guidon a été repositionné et le réservoir a été repensé pour permettre au pilote de se déplacer plus aisément. Une hauteur de selle abaissée de 5 mm (de 835 mm à 830 mm) rend aussi la moto plus accessible.

Un écran TFT couleur de cinq pouces affiche quatre thèmes différents ainsi qu’un mode piste. De nouveaux commodos permettent au pilote d’utiliser la gamme élargie de fonctions de la R7, y compris la connectivité avec le smartphone, la navigation et les modes de conduite, ainsi que la gestion des autres options du menu.

Pour une expérience de conduite plus intuitive et plus pratique, les clignotants (ceux situés à l’avant sont désormais intégrés aux rétroviseurs) s’éteignent désormais automatiquement et disposent d’une signalisation à trois flashs. Une nouvelle fonction de signal d’arrêt d’urgence (ESS) améliore également la sécurité. Les clignotants sont désormais intégrés aux rétroviseurs.

La R7 est aussi désormais équipée d’un régulateur de vitesse qui peut être activé lors de la conduite à partir de 40 km/h et du troisième rapport. Une fois la vitesse de croisière réglée, elle peut être augmentée ou diminuée, par incréments d’1 km/h, par une simple pression sur le bouton ou de façon continue par un appui prolongé.

La nouvelle R7 sera disponible dans un coloris spécial 70ᵉème anniversaire, mais également en Icon Performance et en Midnight Black. Elle arrivera en concession à partir d’avril 2026.