MV Agusta va gâter ses clients avec un package électronique intégral de série sur toute sa gamme !

C’est une bonne nouvelle pour tous les motards qui souhaitent s’offrir une MV Agusta.

La firme de Varèse, qui se veut « premium », proposera sur l’ensemble de sa gamme son package électronique complet de série. Il ne sera pas nécessaire de passer à la caisse pour débloquer certaines fonctionnalités, pourtant implémentées en usine. Une stratégie qui prend donc le contre-pied de ce que peuvent proposer des marques comme KTM ou BMW.

Pour Luca Martin, le PDG de la marque : « Cet engagement nous permet d’offrir l’expérience complète de série, avec une politique de prix transparente et sans coûts cachés. »

Désormais, une Brutale 800 ou une Rush 1000 bénéficieront donc du même package électronique avec une centrale inertielle 6 axes, ABS Cornering (actif en virage), un antipatinage réglable sur 8 niveaux, un shifter Up & Down (EAS 4.0), contrôle de cabrage, et gestion du frein moteur un encore un régulateur de vitesse (Cruise Control) désormais standard sur tous les modèles.

Un package électronique commun pour toutes les motos MV Agusta

L’application MV Ride est également disponible sur l’ensemble de la gamme via un écran TFT (5,5 ou 7 pouces selon le modèle). Il est possible de créer jusqu’à dix profils de conduite personnalisés. Sur les versions équipées d’éléments de suspensions électroniques (Öhlins Smart EC), le réglage de l’amortissement se fait aussi directement via l’application.

Fonctionnalité importante, MV Agusta intègre nativement un tracker GPS avec fonction Géorepérage (Geofencing). Si la moto quitte une zone définie sans l’autorisation de son propriétaire, celui-ci reçoit une alerte immédiate. Ce service est gratuit la première année. À partir de la deuxième année, l’abonnement pour les services connectés (antivol, SMS d’urgence en cas de chute, diagnostic à distance) coûtera en revanche 89 € par an.

Une politique de simplification des équipements qui va donc profiter à toute la gamme MV Agusta, mais aussi à ses clients.