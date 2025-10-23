Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Créée par des Français, la marque de motos électriques BBM veut bousculer le marché

Un nouvel acteur arrive sur le marché des motos électrique : la marque BBM. Créée par deux frères français, elle propose une plateforme électrique déclinable en plusieurs versiosn aux caractéristiques prometteuses : 94 chevaux, 200 kg et une autonomie de 100 km en seulement 9 minutes.

La BBM Hiro va-t-elle bousculer le marché de l'électrique ?

Les frères français Benoît et Guillaume Barras, connus pour avoir fondé la marque de motos custom Angry Lane à Hong Kong en 2012, ont récemment lancé BBM Motorcycles (Barras Brothers Motors) avec une ambition pour la Hiro : développer plus qu'une moto, une plateforme évolutive déclinable en différentes versions : Streetfighter, Café racer, Scrambler et Roadster. « Nous ne voulions pas créer une seule moto, mais une base pour construire plusieurs modèles. Notre expérience nous a appris que chaque rider recherche des caractéristiques uniques, et la Hiro est conçue dans cet esprit. », annonce Benoît Barras.

Son frère Guillaume complète : « Nous avons écouté les passionnés : trop lourdes, trop lentes à charger et avec une autonomie décevante (en parlant des motos électriques, NDR). Plutôt que d’essayer de réinventer, nous avons perfectionné l'existant. Équipée des dernières technologies, notre moto électrique est la réponse directe à leurs attentes les plus légitimes. »

La nouvelle marque s'appuie notamment pour cela sur une décennie d'expérience dans la personnalisation de motos et sur un partenariat stratégique avec le pionnier belge des véhicules électriques, Saroléa.

Premier modèle issu de cette collaboration, la Hiro offre une puissance ajustable jusqu'à 94 chevaux et un couple de 150 Nm, avec une vitesse maximale limitée à 190 km/h.

Ne pesant que 200 kg elle est compatible avec le DC Fast Combo CCS2, qui permet d'ajouter 100 km d'autonomie en seulement 9 minutes, ou d'atteindre 80 % de charge en 15 minutes. (78 min pour 80 % sur une station de type 2, 2 h 40 pour 80 % sur une prise 220 V). Sa batterie de 12,96 kWh - 360 V, dotée de cellules de dernière technologie Li-ion 3C à haut débit est à la fois réparable et évolutive.

Selon la marque, elle offre plus de 220 kilomètres d'autonomie totale en ville avec une seule charge.

Les premiers modèles de pré-production seront présentés à partir de juin 2026. Côté tarif, le ticket d'entrée est pour le moment estimé à 16 900 euros, hors taxes.

