Mash

Après le roadster et la routière, voici la sportive Mash

Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Mash poursuit sa révolution entamée grâce à son nouveau partenariat avec le constructeur chinois Jedi Motor. Une nouvelle gamme qui s’enrichit désormais de la sportive K750 affichée à 6 899 €.

Le renouveau de Mash est en marche.

Initié cette année, le partenariat avec le constructeur chinois Jedi Motor offre de nouvelles perspectives pour la marque française Mash Motorcycles.

Après le roadster FR750 et la routière GT750, c’est maintenant la sportive K750, présentée lors du dernier Salon du 2 Roues de Lyon qui arrive dans les concessions.

Avec une puissance de 74,8 chevaux à 8 500 tr/min, le moteur bicylindre en ligne de 730 cm³ développé en collaboration avec Suter offre également un couple maxi de 69 Nm à 6 800 tr/min.
Accessible dès le permis A2 (bridage possible à 47,5 chevaux), la sportive chinoise badgée Mash intègre des technologies moderne, notamment un écran TFT couleur de cinq pouces offrant une connectivité smartphone via Carbit Ride pour afficher appels, notifications et la navigation.
Elle se dote également d’un système de démarrage sans clé (Keyless), d’un port USB Type-A, de commodos rétroéclairés et d’un système TPMS de surveillance de la pression des pneus Michelin de série.

Une gamme inédite Mash qui se complète avec une sportive

La nouvelle sportive Mash repose sur un cadre double poutre en aluminium et un monobras oscillant également en aluminium et est dotée d’une fourche inversée réglable en compression et détente ainsi que d’un amortisseur arrière réglable. Son système de freinage est confié à Brembo, du maître-cylindre aux étriers radiaux pinçant des double disques avant de 298 mm de diamètre, et un disque arrière de 240 mm. Le tout est piloté par un ABS Bosch double canal.

Uniquement disponible dans un coloris rouge et blanc, la Mash K750 est facturée 6 899 euros.

