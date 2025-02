En direct du salon de Lyon : Mash va tout changer !

Bien représentée sur le Salon du 2 Roues de Lyon, la SIMA profite de l'occasion pour dévoiler au public le futur de la gamme de sa marque phare : Mash.

Et cela risque bien d'en surprendre plus d'un.

Développés en collaborations avec l'usine chinoise Jedi Motor, quatre nouveaux modèles sont à découvrir sur le stand de Mash, et illustrent la future orientation que va prendre la marque française.

Selon les informations glanées sur le stand, Mash souhaite en effet écouler les stocks de ses modèles néo-rétro actuels afin de se repositionner sur le marché avec des modèles aux looks plus modernes, à l'image de ceux présents sur le stand, et qui arriveront dans la gamme progressivement d'ici 2026. Mash entend également renforcer son partenariat avec Jedi Motor, et confier, à terme, la production de l'ensemble de sa gamme à l'usine chinoise.

Tout va changer pour Mash !

Une nouvelle orientation, initiée avec la sortie du roadster FR750, qui signe un tournant majeur dans l'histoire de la marque de la SIMA, qui s'est jusqu'ici construite autour de modèles aux looks rétros.

"Le marché du néo-rétro s'essouffle" nous a-t-on ainsi confiés sur le stand de Mash, "on étudie les possibilités pour s'adapter au mieux au marché." Un changement qui va s'opérer dans les prochains mois, avec l'écoulement progressif des modèles en stocks et le renouvellement de la gamme Mash avec des motos aux looks modernes et sportifs.

Une petite révolution est en marche pour la marque Mash. Une orientation qui peut soulever quelques interrogations quant au futur de la marque…