Mash à Lyon avec ses nouvelles Seventy, son roadster FR750 et d'autres surprises

Parmi les marques distribuées par la SIMA et exposées sur le stand du Salon du 2 Roues de Lyon (495 m² situés Hall 6 Emplacement B17), Mash occupera une place prépondérante.

La marque phare du groupe fera découvrir au public de nombreux modèles de sa gamme 2025, dont les dernières 125 cm3 Seventy, qui seront visibles dans leurs trois coloris : Matt Green, Matt Black et l'Édition Tricolore. Des modèles 2025 améliorés sur plusieurs aspects

techniques et désormais équipés d’un nouveau phare LED, garantissant une meilleure visibilité.

À ses côtés, le roadster FR750 Mash sera également sur le stand. Un modèle mid-size moderne réalisé en partenariat avec l'usine chinoise JEDI Motor qui n'est autre que la première moto siglée Mash équipée d’un bicylindre de 730 cm³. Il peut aussi compter sur des équipements de bonne facture avec un freinage Brembo, des suspensions Kayaba, un système ABS Bosch et des pneumatiques Pirelli.

Des modèles inédits à découvrir

La marque mettra également en avant quatre nouveaux modèles également développés en partenariat avec JEDI Motor, qui seront à découvrir pour la première fois lors du Salon lyonnais, qui se tiendra à Eurexpo de ce jeudi 13 jusqu'au dimanche 16 février.

Par ailleurs, les visiteurs auront aussi la possibilité d'essayer la FR750 et d'autres modèles de la marque (X-Ride, Six Hundred, etc.) sur le parking P8 réservé à cette occasion.

Enfin, Mash proposera un stand “Les Bons Plans”, où les visiteurs pourront acheter des modèles neufs et d’occasion à des prix qualifiés d' « ultra-attractifs » notamment une Six Hundred customisée par Eudoxie, des X-Ride customisées ou encore le scooter Belena.