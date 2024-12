Le Salon du 2 Roues de Lyon dévoile son programme 2025

En 2024, le Salon du 2 Roues occupait l’intégralité du Parc des Expositions de Lyon Eurexpo et a battu un nouveau record de fréquentation avec 150 000 visiteurs dont 60 000 sur la seule journée du samedi. Un record pour l’espace Eurexpo, tous salons confondus, depuis son ouverture.

Pour sa 32e édition, qui reprendra ses quartiers habituels du 13 au 16 février prochains, le Salon du 2 Roues adoptera de nouveaux horaires afin de fluidifier les pics de fréquentation mais aussi pour composer avec le vendredi 14 février jour de la Saint Valentin : jeudi 13 février, de 9h00 à 21h00, vendredi 14 février de 9h00 à 20h00, samedi 15 février de 9h00 à 23h00 et dimanche 16 février de 9h00 à 18h00.

Après deux éditions sans aucune augmentation de tarif, le prix des places évoluera à la hausse, avec un prix d’entrée fixé à 20 € aux caisses du Salon pendant les 4 jours d’ouverture. Cependant les visiteurs pourront bénéficier de tarifs préférentiels en prévente : 17 € jusqu’au 30 novembre 2024 puis 18 € jusqu’au 8 février 2025. Enfin comme en 2024 des packs 2 jours et 4 jours seront proposés aux visiteurs : 30 € pour deux jours et 45 € pour quatre jours. Les licenciés à la FFM bénéficieront toujours d’un prix préférentiel de 16 €, les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi d’un tarif réduit, et les enfants de moins de 10 ans ainsi que les personnes en situation de handicap pourront entrer gratuitement. Enfin, le parking moto restera lui aussi gratuit.

Un programme une nouvelle fois riche et varié

Côté programme, l’univers du vélo électrique et de la mobilité électrique sera présent sur 20 000 m2 mais sera cette fois réparti sur les différents halls du Salon en trois familles : les vélos électriques, les motos et scooters électriques et enfin les nouvelles mobilités.

Un nouveau concours de mécanique dédié à l’univers du cycle fera son apparition : le Maillon Fort. Ouvert aux professionnels, amateurs et associations selon les jours, il permettra d’élire le meilleur technicien du cycle du salon.

Comme annoncé précédemment, le Lyon Kustom Factory sera de nouveau de la partie avec 9 000 m2 dédiés à la Kustom Kulture à travers trois univers dédiés : Custom Choppers, Café Racers et Clubstyles.

Des expositions de modèles rares

Les expositions seront également une nouvelle fois très nombreuses : 80 ans de la marque MV Agusta avec la présence de Giacomo Agostini, 40 ans du grand chelem Honda avec les machines de Freddie Spencer, spécialement déplacées du Japon pour l’occasion, 50 ans de l’Enduropale du Touquet, ou encore les 10 ans du championnat du monde d’endurance FIM EWC. Coté moto d’exception 25 modèles de Vélocette seront réunis pour la première fois sur un salon. Le Yamaha VMax fêtera ses 40 ans tout comme la Suzuki GSX-R et l’on célébrera le demi-siècle de la Yamaha XT.

Chaque jour, différentes animations sont prévues dont le RFX MX Indor où plus de 550 pilotes sont attendus, et pour la première fois, des démonstrations de Motoball. On retrouvera également la traditionnelle vente aux enchères et la 2e édition du Festival du Cinéma.

Les visiteurs pourront également découvrir un village de l’occasion mais aussi un village Permis A2 pour les jeunes permis.

Enfin comme chaque année la plupart des importateurs mettront à la disposition du public de nombreux modèles de leur gamme à l’essai durant les quatre jours du Salon.

Pour plus d’infos sur le Salon du 2 Roues 2025 et réserver votre place, c’est sur le site officiel de l’évènement que cela se passe.