Vente aux enchères : le Salon du 2 Roues lance les hostilités

L’édition 2024 du Salon du 2 Roues de Lyon a battu des records de fréquentation. Plus de 150 000 visiteurs ont arpenté les allées de l’évènement lyonnais, faisant du salon le second rendez-vous du genre le plus fréquenté d’Europe après l’EICMA de Milan.

Une belle réussite populaire pour le Salon du 2 Roues qui valide la stratégie de ses organisateurs de miser sur une surface étendue.

Pour 2025, le Salon du 2 Roues de Lyon, qui se tiendra à Eurexpo du 13 au 16 février prochains va renouveler l’un de ses temps forts : la vente aux enchères.

Avec plus de 170 motos de tous les univers du deux-roues, allant du cross à la sportive, en passant par l’enduro ou la routière, il y en aura encore une fois pour tous les goûts et tous les budgets, assurant à chacun d’y trouver son bonheur.

Plus de 170 deux-roues à la vente

La vente, qui sera dirigée par Maître Christophe Cheveu d'Or de Only Enchères devrait à nouveau, en 2025 proposera des modèles d’exceptions. Le Salon du 2 Roues lance dès à présent un appel aux potentiels vendeurs afin de trouver les perles rares qui seront présentées à la vente au mois de février.

Pour participer à la vente, il suffit d’envoyer par mail à lisa@ivanor.fr un texte de présentation du véhicule ainsi que quelques photos qui le mettent en valeur.