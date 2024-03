Salon de Lyon 9 mars: vente "collections privées et motos d'exception"

Pour la deuxième vente aux enchères organisée ce samedi 9 mars à l'occasion du Salon de la Moto de Lyon, salon qui fermera ses portes ce dimanche 10 mars, ce sont 107 machines qui seront proposées. Le thème de cette seconde vacation est "Collections Privées et Motos d'Exception".

Cette vente, toujours orchestrée par Only Enchères, commencera à 14 heures et sera diffusée en live sur le site interenchères.com.

Et ce sont les petites cylindrées qui ouvriront le bal. Nous avons retenu ce cyclomoteur KTM 503 GTX Turbo en excellent état d'origine (état neuf nous précise-t-on) et en parfait état de marche. Proposé avec sa carte grise française, son estimation a été fixée entre 1 500 et 2 000 euros.

KTM 503 GTX

Toujours dans la catégorie "petites cylindrées", ce Suzuki TM 75 cm3 pour crossmen en herbe, n'aurait été importé en France qu'à trois exemplaires. Après avoir retrouvé la grille de protection de l'échappement, un rafraîchissement esthétique en fera une belle pièce (l'estimation est proposée entre 3 000 et 3 500 euros).

Suzuki TM 75 cm3 1976

Après avoir fait les démarches pour l'immatriculer en collection, le futur propriétaire de cette 500 Maïco SE de 1984 entièrement restaurée pourra s'aventurer sur les chemins de campagne ou s'aligner au départ d'une épreuve d'enduro à l'ancienne (estimation entre 4 500 et 5 500 euros).

Maïco SE 500 1984

Plusieurs motos anciennes seront disponibles lors de cette vente. La doyenne est cette Motosacoche 250 cm3 de 1928. Elle a été entièrement restaurée et sera livrée avec sa carte grise française. Une révision et une remise en route seront à prévoir (estimation entre 1 500 et 2 000 euros).

Motosacoche Type L 250 cm3 1928

On continue page suivante avec quelques beaux modèles.