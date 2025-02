Mash va tout changer, l'Indian Scout Sixty, la Ducati XDiavel V4, le gilet airbag Honda et le scooter électrique Suzuki

À la Une cette semaine

Présente sur le Salon du 2 Roues de Lyon, la marque Mash a exposé sur son stand ses dernières nouveautés et ultimes mises à jour des modèles de son catalogue 2025. Aux côtés des noms bien connus que sont les Seventy, X-Ride ou encore Six-Hundred, la firme laisse entrevoir les futurs modèles développés par Jedi Motor qui intégreront prochainement sa gamme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du bouleversement dans l'air du côté de chez Mash.

Pour 2025, le constructeur américain Indian élargit encore sa gamme Scout en faisant revenir au catalogue la Scout Sixty. Déclinée en deux versions (Classic et Bobber), cette Scout se distingue avant tout par son tarif agressif : à partir de 12 890 euros. Un modèle équipé du V-Twin de 1 000 cc développant 85 chevaux et offrant un couple de 87 Nm qui a l'avantage d'être compatible avec le permis A2. La version Bobber, la moins chère de la gamme Indian, est vendue 12 890 €, tandis que la version Classic est disponible à partir de 13 690 €. À titre de comparaison, c'est respectivement 2 500 et 2 000 euros de moins que les versions normales.

Présente à Lyon pour le Salon du 2 Roues, la marque italienne Ducati n'est pas venue les mains vides. Le constructeur a présenté à l'occasion de l'évènement, et en première mondiale, la nouvelle génération de XDiavel, animé par un V4 de 168 ch. Un changement radical pour le Muscle bike transalpin qui offre désormais des écopes complètement revues, qui surplombent les clignotants et font corps avec la moto, une signature lumineuse retravaillée avec un projecteur toujours ovale, mais avec une partie à LED, et surtout, le V4 1200 de la Panigale qui développe 168 chevaux et 126 Nm de couple dès 7 500 tr/min. Deux couleurs seront disponibles au catalogue : Burning Red et Black Lava pour un tarif débutant à 29 999 euros.

Honda a présenté lors de l'ouverture du Salon du 2 Roues de Lyon un équipement inédit : un nouveau gilet airbag spécialement développé en partenariat avec le spécialiste In & Motion accessible à partir de 399 euros. Un projet initié par Honda France qui s'inscrit dans le cadre de l'ambitieux objectif de la marque de réduire de 50 % les accidents mortels impliquant un véhicule siglé Honda dès 2030, et même d'arriver à 0 décès dû aux collisions routières d'ici 2050.

C'est une première pour Suzuki. La marque japonaise vient de présenter officiellement son scooter électrique e-Adress. Un deux-roues inédit dévoilé en Inde qui arrivera en Europe d'ici la fin de l'année 2025 et au cœur duquel, on retrouve un bloc électrique de 4 kW (soit environ 5,4 chevaux) offrant un couple de 15 Nm et une vitesse maxi de 45 km/h, alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 3,07 kWh, non amovible, qui autorise, selon le constructeur, jusqu'à 87 kilomètres d'autonomie. Trois modes de conduite sont disponibles, Eco, A, avec fonction de freinage régénératif amélioré, et B, qui offre une sensation de conduite proche de celle d'un scooter thermique classique. Le scooter dispose également d'une marche arrière, toujours pratique pour effectuer les manœuvres.