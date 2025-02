Ducati XDiavel V4 : première mondiale au salon de Lyon

Grande nouveauté chez Ducati. À l'heure où le constructeur italien révélait sur internet sa nouvelle XDiavel, les visiteurs du salon de Lyon ont pu la découvrir en avant-première.

Après le Diavel, il y a deux ans, c'est au tour maintenant du XDiavel de recevoir le mythique V4. Complètement repensé, il conserve tout de même son ADN avec son profil très allongé, sa boucle arrière ultra-courte et son long réservoir en forme de goutte d'eau.

Toutefois, les nouveautés sont nombreuses en matière de design avec des écopes complétement revues qui surplombent les clignotants qui font corps avec la moto. La signature lumineuse est aussi retravaillée avec un projecteur toujours ovale, mais avec une partie à LED. Une technologie, que l'on retrouve également pour le feu arrière toujours sous le capot de selle.

Le moteur est donc le V4 1200 de la Panigale qui développe 168 ch et 126 Nm de couple dès 7 500 tr/min. Le pneu arrière mesure 240 mm et il est toujours fixé sur un monobras, qui met en avant le très beau dessin de la jante, mais aussi l'imposante sortie d'échappement.

Le conducteur qui sera assis 20 mm plus bas que précédemment et plus en arrière (+14 mm) aura face à lui une instrumentation numérique de 6,9 pouces. Il pourra choisir entre une position de pied très en avant ou alors plus classique. Pour stopper la cavalerie et les 229 kg (soit 6 de moins que l'ancien XDiavel, le freinage est confié à deux disques de 330 mm de diamètre Brembo avec des étriers Stylema. Les aides à la conduite sont nombreuses avec le démarrage sans clé, le régulateur de vitesse, trois modes de puissance et quatre modes de pilotage (Sport, Touring, Urban, Wet), le contrôle de traction en virage, l'anti-wheeling et l'ABS en courbe, le shifter à la montée et la descente, ainsi que le Launch Control.

Deux couleurs seront disponibles au catalogue : Burning Red et Black Lava pour des prix oscillants entre 29 999 et 30 999 €. Reste à savoir s'il se vendra plus que les 1 327 exemplaires de la précédente génération de XDiavel.