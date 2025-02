Honda dévoile un gilet airbag développé avec le spécialiste In & Motion

Fruit d'un travail de plusieurs années, Honda a dévoilé en avant-première à l'occasion de l'édition 2025 du Salon du 2 Roues de Lyon son tout nouveau gilet airbag. Un équipement développé en collaboration avec l'une des valeurs sûres du marché, In & Motion.

Un lancement qui s'inscrit dans le cadre de l'ambitieux objectif de la marque de réduire de 50 % les accidents mortels impliquant un véhicule siglé Honda dès 2030, et même d'arriver à 0 décès dû aux collisions routières d'ici 2050.

Un projet initié par Honda France afin de proposer « une solution performante, accessible et adaptée à tous les types d'usagers. »

Au cœur de ce gilet airbag moto on retrouve la technologie d’In & motion, spécialiste de la protection airbag depuis plus de dix ans, que ce soit pour le motard « lambda » comme pour la compétition.

Grâce à un système embarqué d’analyse des mouvements, l’algorithme d’In & motion détecte en temps réel toute situation anormale pouvant entraîner une chute et déclenche le gonflage de l’airbag en quelques millisecondes pour protéger les zones vitales du pilote.

Cette technologie repose sur une approche évolutive : les données collectées auprès des 100 000 utilisateurs In & motion ayant parcouru plus de 300 millions de kilomètres permettent d’améliorer en continu les algorithmes de détection. Le système est ainsi capable de différencier les types d’utilisation (route, piste, aventure, etc.).

Le cœur du dispositif, la In & box, est un boîtier intelligent qui analyse en permanence la position et les accélérations du pilote. Connecté, il bénéficie de mises à jour régulières pour optimiser ses performances et garantir une protection toujours plus efficace.

Il est également réutilisable immédiatement après son déclenchement puisqu'il suffit de remplacer la cartouche de gaz pour pouvoir reprendre la route en toute sécurité.

Honda s'engage pour la sécurité des motards

Le nouveau gilet airbag moto Honda sera disponible au prix de 399 euros, avec un système de location du boîtier In & box, garantissant un service après-vente réactif en cas de besoin et des mises à jour régulières des algorithmes de détection.

Ce nouvel airbag est disponible chez 35 concessionnaires en France spécifiquement formés, et pourrait être diffusé sur d'autres marchés européens dans un second temps.

Le premier gilet airbag Honda est à découvrir sur les stands Honda et In & Motion du Salon du 2 Roues de Lyon.