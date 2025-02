Vendue 12 890 €, la Scout Sixty devient la moins chère des Indian à l'occasion du salon de Lyon

Pour 2025, Indian élargit encore sa gamme Scout, qui était déjà particulièrement riche en faisant revenir au catalogue la Scout Sixty. Déclinée en deux versions (Classic et Bobber), cette Scout se distingue avant tout par son prix d'attaque particulièrement agressif puisqu'il débute à 12 890 €.

Bonne nouvelle, pour ce tarif, vous n'aurez pas une moto au rabais puisque les lignes restent les mêmes que les autres Scout, mais il faudra toutefois faire des concessions sur la motorisation. Fini le SpeedPlus de 1250 cc, qui développe 105 ch.

Il est remplacé par un V-Twin de 1 000 cc fort de 85 ch et 87 Nm qui a l'avantage d'être compatible avec le permis A2. Une bonne nouvelle pour Indian qui va pouvoir ainsi élargir sa clientèle. Autre bonne nouvelle, cette modification a aussi des répercussions sur le poids avec une diminution de celui-ci de 11 kg sur la version Classic et 3 kg sur la Bobber, mais aussi sur la position de conduite avec une hauteur de selle en diminution, ce qui fait de cette Scout, l'une des motos les plus basses du marché.

Autre bonne chose, cette Scout sera évolutive. Si vous n'avez pas les moyens lors de l'achat d'acquérir certains équipements présents sur la Scout 1200, vous pourrez en faire l'acquisition ultérieurement. Une bonne idée rendue possible par le fait que la base électrique est identique.

La version Bobber, la moins chère, est vendue 12 890 €. Comptez 13 690 € pour la version Classic. À titre de comparaison, c'est respectivement 2 500 et 2 000 de moins que les versions normales.