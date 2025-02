Le constructeur américain Indian prend une décision radicale pour son avenir

Après avoir surpris l’univers moto en s’aventurant en dehors de son cœur de marché avec la gamme FTR, Indian va faire machine arrière.

Pari audacieux qui a vu le jour en 2019, l’Indian FTR se démarque totalement des autres modèles du catalogue de la marque avec son caractère et son look sportifs hérités du passé de la marque sur les ovales américains de flat-track.

Un modèle tellement en dehors des standards actuels du constructeur qu’il n’a, semble-t-il, pas trouvé son public. Après écoulement des stocks, la FTR va disparaître du catalogue d'Indian, qui n'a pas renouvelé son modèle pour satisfaire aux ultimes normes en vigueur.

L'Indian FTR, c'est déjà fini !

Six ans après son lancement sur le marché, l’Indian FTR donc déjà sortir du catalogue. Indian a confirmé la nouvelle à nos confrères de RideApart : « Indian Motorcycle révise régulièrement son portefeuille, évaluant de manière critique où concentrer les investissements pour avoir le plus grand impact pour les pilotes, ainsi que pour positionner la marque pour une croissance continue grâce au développement de produits qui reflètent les tendances émergentes et les préférences des pilotes. Après mûre réflexion, Indian Motorcycle a pris la décision d'arrêter la gamme FTR. Cette décision s'aligne sur la vision à long terme d'Indian Motorcycle de se concentrer sur les modèles et les technologies qui représentent l'avenir de la marque, car FTR ne représente qu'une petite partie du portefeuille global d'Indian Motorcycle. Cette décision permet à la marque de concentrer ses investissements sur les plateformes, ainsi que sur les futurs produits et technologies en cours de développement. »

Une décision radicale pour Indian, qui entend donc désormais se concentrer sur ses modèles plus « traditionnels. »