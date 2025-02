Suzuki se lance enfin sur le marché de l'électrique

Le premier scooter 100 % électrique développé par Suzuki vient de faire ses premiers tours de roues en public en Inde, lors de la Bharat Mobility Global Expo 2025.

Ce deux-roues zéro émission inédit sera tout d’abord proposé en Inde sous le nom de e-Access avant d'arriver en Europe en fin d'année sous le nom de e-Adress.

Au cœur de ce nouveau scooter, on retrouve un bloc électrique de 4 kW (environ 5,4 chevaux) offrant un couple de 15 Nm et une vitesse maxi de 45 km/h, alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 3,07 kWh, non amovible, qui autorise, selon le constructeur, jusqu'à 87 kilomètres d'autonomie. Trois modes de conduite sont disponibles, Eco, A, avec fonction de freinage régénératif amélioré, et B, qui offre une sensation de conduite proche de celle d'un scooter thermique classique. Le scooter dispose également d'une marche arrière, toujours pratique pour effectuer les manœuvres.

En ce qui concerne la recharge, il faut compter 6,7 heures pour une charge complète.

Une arrivée prévue dans les mois à venir pour le premier scooter électrique Suzuki

Affichant un poids de 122 kg, le scooter électrique Suzuki peut aussi compter sur un écran TFT de 4,2 pouces avec connectivité smartphone via Bluetooth et l'application Suzuki Ride Connect-E, un éclairage full LED, une prise USB-A et d'un espace de rangement de 17 litres sous la selle.

Côté partie-cycle, le Suzuki e-Adress est équipé de roues de 12 pouces, d'une fourche classique à l'avant, et d'une suspension pendulaire à l'arrière, d'un freinage à disque à l'avant et à tambour à l'arrière.

Un pare-brise teinté, un top-case de 27 litres avec support et dossier ou encore des béquilles centrales et latérales sont également disponibles en option pour le scooter japonais.

Si on ignore encore le tarif de ce premier scooter électrique signé Suzuki, son arrivée en Europe est prévue pour la fin de l'année 2025.