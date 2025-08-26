Les Mash Seventy 125 prennent des couleurs toujours plus rétro

Malgré un catalogue qui va évoluer vers des modèles plus modernes, la marque française Mash Motorycles reste fidèle à sa Seventy 125.

La petite néo-rétro n'évolue pas mécaniquement mais offre, pour son millésime 2025 trois nouvelles teintes.

Différentes versions, fidèles à l’esprit des années 70 avec trois éditions inédites : Cosmic Blue, Pop Red et Black Vinyl : un bleu traversé de lignes jaunes et blanches, un noir brillant façon vinyle sublimé d’un “70” gris stylisé, un rouge vif, souligné d’une goutte blanche, clin d’œil assumé aux designs pop art.

La Seventy conserve ses jantes noires à rayons, sa selle rétro brodée du logo Mash et son tableau de bord analogique complet. Côté technique, la Seventy 2025 bénéficie d'un phare avant LED pour une visibilité optimale, d'un échappement en inox 304, d'un moteur monocylindre 4T économique (2,4 L/100 km de consommation annoncée par le constructeur, puissance de 11,1 chevaux à 9 000 tr/min) couplé à une boîte de vitesses à cinq rapports, d'un réservoir de 12 litres et du freinage couplé (CBS), le tout pour un poids de 127 kg tous pleins faits.

Un look toujours plus rétro pour la Mash Seventy 125

Accessible dès le permis B avec une formation de 7h, la Mash Seventy 125 est déjà disponible en concession à partir de 2 299 euros.

Pour rappel, depuis 2023, tous les véhicules neufs commercialisés par le réseau Mash Motorcycles bénéficient d’une garantie constructeur de 3 ans, pièces et main-d’œuvre, kilométrage illimité