Speedmaster, Bobber et Bonneville, Triumph revoit ses classiques

Triumph l’an annoncé, le constructeur britannique va faire feu de tout bois en 2026 avec pas moins de 29 nouveautés. Mais attention, quand on parle de nouveaux modèles, cela prend en compte les évolutions de certains déja existants et c’est le cas aujourd’hui avec la gamme Classic qui reçoit de nombreuses nouveautés.

Bonneville T100 et T120

Lancée en 1959, c’est le modèle iconique de Triumph et malgré les années, la Bonneville continue d’être une valeur sûre pour le constructeur mas également sur le marché. Pour 2026, son style et sa mécanique n’évoluent pas (1200 cc 80 ch pour la T120 et bicylindre 900 cc 65 ch pour la T100), mis à part l’introduction d’un coloris monochrome sur la T120 Black, mais elle hérite de quelques équipements supplémentaires comme un ABS et un contrôle de traction optimisés pour les virages, sensibles à l’inclinaison, un nouveau phare LED avec signature lumineuse diurne, qui conserve toutefois sa forme traditionnelle, une prise USB-C intégrée au poste de pilotage et un régulateur de vitesse, désormais de série sur les T120 et T120 Black, et disponible en accessoire sur la T100.

Disponible à partir de février prochain, la T100 est commercialisée à partir de 11 695 € et 14 595 € pour la T120.

Bobber

Ça bouge également pour le Bobber. La principale nouveauté réside dans l’adoption d’un nouveau réservoir de 14 litres, ce qui comme conséquence d’augmenter son autonomie, mais aussi change légèrement son style. Il faut aussi noter l’arrivée d’une nouvelle selle suspendue, élargie pour améliorer le confort. De nouvelles technologies débarquent aussi comme sur la Bonneville avec un ABS et un contrôle de traction optimisés pour les virages, sensibles à l’inclinaison, un nouveau phare avec signature lumineuse en DRL et une prise USB-C.

Pas de changement côté avec toujours le bicylindre 1200 développant 78 ch et un couple de 106 Nm. Attention, pour la première fois, ce Bobber peut être compatible avec le permis A2 grâce à un kit de bridage en option.

Commandable dès aujourd’hui à partir de 16 695 €, le nouveau Bobber sera commercialisé dès le mois de décembre.

Speedmaster

Comme sur la Bobber, la Speedmaster récupère le nouveau réservoir de 14 litres, mais ce n’est pas tout, car la position de conduite évolue aussi grâce à des selles pilote et passager plus larges et un guidon plus droit. Ces transformations s’accompagnent par ailleurs de jantes 16 pouces aluminium inédites. Comme précédemment, la Speedmaster hérite des mêmes technologies avec ABS, nouveau phare et prise USB-C

Zero changement côté mécanique puisqu’elle partage le classique bicylindre 1200 de 78 ch. Un kit A2 est aussi disponible pour la première fois.

Déjà disponible à la commande, la Triumph Speedmaster 1200 est proposée à partir de 16 695€, avec une arrivée en concession prévue pour décembre prochain.