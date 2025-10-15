Une pluie de nouvelles motos chez Triumph

Profitant de son expansion commerciale (+ 136 % de motos livrées entre juillet 2024 et juin 2025 dans le monde entier par rapport à 2019), Triumph surfe sur la vague et annonce du lourd pour 2026, avec pas moins de 29 lancements de modèles.

Des motos soit inédites qui intégreront le catalogue dans les prochains mois, soit mises à jour à l’occasion de leur millésime 2026. Un record pour le constructeur britannique. Un résultat notamment obtenu avec les bonnes performances enregistrées en Chine, au Brésil et en Inde et avec l’expansion vers de nouveaux segments (motos de moins de 500 cm3, off-road).

Les nouveaux modèles seront dévoilés lors d’événements mondiaux, avec la campagne « True Originals Never Settle » qui sera initée le 21 octobre prochain. Une seconde présentation aura lieu le 28 octobre, avec le lancement d’un nouveau modèle sous le slogan « Made to Upstage ».

Parmi les 29 modèles à venir, sept ont déjà été annoncés, incluant la nouvelle gamme TXP électrique, la nouvelle TF 450-X, ainsi que deux modèles cross-country, disponibles en concession avant Noël.

22 motos sont encore à découvrir du côté de Triumph

Les 22 autres modèles comprendront à la fois des variantes existantes et des modèles entièrement inédits que nous découvrirons au fil des semaines à un rythme que l’on imagine déjà assez soutenu.

Du côté d’Hinckley, et de Paul Stroud, directeur commercial de Triumph Motorcycles, on se félicite de cette réussite qui valide la stratégie mise en place il y a quelques années pour développer la marque à l’international : « Le dynamisme que nous avons atteint ces dernières années est extraordinaire. Nos ventes record, notre expansion vers de nouveaux segments et le nombre impressionnant de nouveaux produits témoignent de notre optimisme. Malgré les défis du marché, notre objectif reste clair : proposer des motos passionnantes, innovantes et de la plus haute qualité à nos clients du monde entier. »