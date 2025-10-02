Triumph lance les motos électriques tout-terrain pour les jeunes et moins jeunes

Après les motos tout-terrain pour les grands, Triumph dévoile à présent une toute nouvelle gamme TXP à destination des jeunes pilotes.

Particularité de ces quatre modèles, ils sont équipés de moteurs OSET électriques.

Chacune des motos dispose d’un cadre et d’une géométrie adaptée à l’âge, de performances évolutives et de caractéristiques de sécurité intégrées différentes.

De la TXP-12 de 600 W à la TXP-24 de 1 600 W, la nouvelle gamme Triumph offre un couple réactif et des systèmes de contrôle intelligents qui comprennent le FOC (Field-Oriented Control), un système de gestion du moteur, et l’Active Power Stabilisation (APS), qui garantit une puissance de sortie constante même lorsque la batterie s’épuise. Les batteries lithium haute capacité sont étanches (indice IP67) et disposent d’une fonction de diagnostic pour une fiabilité accrue.

Des motos électriques tout-terrain pour les tous petits

La conception modulaire deux en un comprend une selle et un garde-boue amovibles, permettant aux parents et aux pilotes de passer facilement de la conduite tout-terrain assise (mode XPlore) à la conduite debout de type trial (mode Trials).

Accessible dès l’âge de trois ans avec la TXP-12, suivie de la TXP-16 et de la TXP-20 pour les pilotes en pleine croissance, pour culminer avec la TXP-24, conçue pour les enfants de plus de dix ans, les adolescents et les adultes pesant jusqu’à 90 kg, la nouvelle gamme est d’ores et déjà disponible en commande.

Concernant les tarifs, ils débutent à partir de 1 895 € pour la TXP-12, 2 595 € pour la TXP-16, 3 795 € pour la TXP-20 et 4 395 € pour la TXP-24. Les livraisons sont annoncées avant Noël pour les commandes passées avant fin octobre.