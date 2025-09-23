Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Triumph

La Triumph TF 450-X complète la famille offroad 2026

Olivier Cottrel

Après le lancement de l'édition spéciale TF 450-RC l'année dernière, Triumph présente désormais la version 2026 de sa plus grosse moto de cross, la TF 450-X. Un modèle conçu pour la compétition accessible à partir de 10 995 €.

La Triumph TF 450-X complète la famille offroad 2026

Triumph ajoute une nouvelle moto de cross à sa gamme tout-terrain 2026 avec la TF 450-X.

Modèle qui a marqué les débuts de Triumph dans la catégorie 450, la TF 450-X bénéficie aussi des dernières mises à jour techniques introduites sur la TF 250-X. Elle peut donc compter sur un nouvel embrayage Exedy et un nouveau ressort d'embrayage Belleville. Les nouveaux supports moteur sont quant à eux réglés pour offrir des performances de châssis plus réactives, tandis qu'une nouvelle étoile de sélection de boîte de vitesses offre une sélection lors des passages de vitesses améliorée. Au rayon des nouveautés proposées par cette TF 450-X 2026, on peut également noter le kit graphique Performance Yellow, avec ses logos moulés.

La Triumph TF 450-X complète la famille offroad 2026

On retrouve au cœur de la moto de 108 kg le monocylindre 450 cm3 développé par Triumph pour sa gamme de cross, cross-country et enduro, de 62,4 chevaux à 9 500 tr/min.

La Triumph TF 450-X complète la famille offroad 2026

La TF 450-X est équipée de composants haut de gamme, notamment des freins Brembo, une suspension KYB, un guidon Pro Taper et des roues D.I.D de série, ainsi que des composants électroniques optimisés pour la course avec un contrôle de lancement, un contrôle de traction, un quickshifter et deux cartographies moteur.

La Triumph TF 450-X complète la famille offroad 2026

En plus des spécificités de série, Triumph à créer une gamme d'accessoires complète en s'associant avec de grands noms du motocross afin d'améliorer encore les performances et les capacités (système d'échappement Akrapovič entièrement en titane, kit de départ Xtrig, module de contrôle de lancement Athena LC-GPA avec réglages améliorés du contrôle de traction et du contrôle de lancement, module Wi-Fi MX Tune Pro avec dix cartes supplémentaires, selle et housse de selle Performance Gripper ou encore kit plastique).

La Triumph TF 450-X complète la famille offroad 2026

La nouvelle TF 450-X est disponible au sein du réseau Triumph spécialisé à partir de 10 995 €.

