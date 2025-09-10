Triumph se met au cross-country

La famille off-road Triumph s'agrandit.

Après les versions cross et enduro, le constructeur britannique dévoile à présent les TF 250-C et TF 450-C qui allient l'ADN du motocross à la résistance du cross-country.

Les deux motos de cross-country reposent sur la même base mécanique que leurs sœurs cross et enduro, à savoir des moteurs développés par Triumph pour la compétition avec pistons en aluminium forgé, soupapes en titane DelWest et traitements en carbone adamantin (DLC), couvercles légers en magnésium et systèmes de refroidissement avancés.

La TF 250-C est équipée d'un monocylindre quatre-temps de 250 cm3 développant 47,3 chevaux à 13 250 tr/min et 28,3 Nm à 9 250 tr/min. Sa grande sœur, la TF 450-C dispose également d'un moteur monocylindre à quatre-temps de 450 cm3 qui développe 62,4 chevaux à 9 500 tr/min et 49,9 Nm à 7 000 tr/min. Les motos sont aussi dotées d'un châssis léger et sur mesure, d'une suspension avec réglages cross-country (KYB), ainsi que d'un réservoir de carburant de 8,3 litres, des étriers hydrauliques Brembo et des maîtres-cylindres avec disques Galfer, ainsi qu'une boîte de vitesses à cinq rapports.

Les deux modèles sont équipés d'une gestion du moteur contrôlée par une application, de deux cartographies moteur, d'une aide au démarrage, d'un contrôle de traction et d'un quickshifter pour les passages de vitesse sans embrayage entre la deuxième et la cinquième vitesse.

On retrouve aussi des jantes en aluminium D.I.D DirtStar série 7000 avec finition anodisée noire montées de pneus tout-terrain Dunlop Geomax AT82.

Des motos pensées pour la compétition

Parmi les autres caractéristiques prêtes pour la course, citons les poignées ODI Lock-On, le guidon ProTaper Evo MX Alloy, un embrayage de course Exedy, un corps de papillon Dell'Orto de 44 mm et l'ECU de Triumph, développé en partenariat avec Athena.

La nouvelle Triumph TF 250-C est disponible à partir de 10 895 € et la TF 450-C à partir de 11 495 €. Les commandes peuvent être passées dès maintenant dans les centres Triumph Motocross et Enduro.