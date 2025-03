Triumph dévoile deux nouvelles motos d'enduro, les TF 25-E et TF 450-E

On savait que le constructeur anglais Triumph développait une nouvelle gamme de motos destinées à un usage offroad.

Après avoir dévoilé sa première moto de cross il y a maintenant déjà plusieurs mois, la marque d'Hinckley présente désormais deux modèles enduro : les TF 250-E et TF 450-E.

Des nouveautés conçues et développées avec des champions du monde d'enduro (le quintuple champion du monde Iván Cervantes et le quadruple champion du monde d'enduro Paul Edmondson) pour exceller en compétition et sur les pistes du monde entier.

Les nouveaux modèles Enduro de Triumph sont équipés de composants de marque haut de gamme et disposent des dernières technologies tout-terrain, ainsi que d'un ensemble ergonomique axé sur le pilote et d'un style inspiré de la course.

Les deux modèles arrivent sur le marché avec beaucoup d'ambition, comme l'a confirmé Steve Sargent, Chief Product Officer de Triumph Motorcycles : « Nous entrons sur la scène compétitive de l'enduro avec de nouveaux modèles qui introduisent des avancées de pointe dans la performance et la technologie de l'enduro. Dotés d'un tout nouveau châssis et d'une nouvelle plateforme moteur, les modèles Enduro 2026 sont conçus pour élever les performances, la maniabilité, le confort et la convivialité, répondant ainsi aux divers besoins des pilotes professionnels et amateurs. En travaillant avec l'équipe de Paul Edmondson pour tester ces motos dans des environnements réels, notre équipe a optimisé l'agilité et la performance de ces modèles, en veillant à ce qu'ils excellent, que le pilote soit novice en Enduro ou qu'il participe à des compétitions. »

Des motos pensées pour la compétition mais aussi homologuées pour la route

Le moteur monocylindre de 250 cm3 à refroidissement liquide de la TF 250-E délivre 42,3 chevaux et un couple de 27,8 Nm, avec une courbe de puissance linéaire avec un couple disponible très bas dans les tours, et dispose de sa puissance maximum aux abords de sa zone rouge à 12 800 tr/min.

La TF 450-E (dont la puissance maxi ainsi que le couple restent à confirmer) repose également sur un monocylindre, de 450 cm3 cette fois. Grâce à son couple supérieur à bas et moyen régimes, elle s'attaque avec plus de facilité aux montées de collines, aux dunes de sable et aux situations nécessitant moins de changements de vitesse.

Les deux moteurs ont été développés pour avoir plus d'inertie que le moteur de motocross, ce qui permet d'obtenir une puissance plus stable et plus maniable dans des conditions de course variées et imprévisibles. Une caractéristique complétée par l'embrayage de course Exedy à six vitesses, qui permet des changements de vitesse sans utiliser l'embrayage. Les systèmes avancés d'injection et d'allumage gèrent efficacement la puissance, garantissant une réponse instantanée de l'accélérateur et des performances fiables sur les parcours les plus exigeants. Le corps de papillon Dellorto de 44 mm est doté d'un système de dérivation de l'air pour les démarrages à froid et d'une vitesse de ralenti réglable manuellement. Les soupapes Del West en titane et le piston König en aluminium forgé garantissent également des performances constantes lors d'un fonctionnement prolongé à haut régime.

Sur la TF 450-E, le goujon et les culbuteurs sont dotés d'un revêtement DLC (Diamond Like Carbon) qui améliore la fiabilité et réduit les frottements. Le radiateur haute capacité et le ventilateur auxiliaire, combinés au filtre à deux étages sans outil fourni par Twin-air, assurent un refroidissement constant du moteur. Pour les systèmes de gestion du moteur, Athena Triumph et Athena ont combiné leur expérience du tout-terrain pour développer de nouvelles stratégies logicielles.

Les pilotes peuvent ainsi basculer entre deux cartographies moteur distinctes à la volée. L'une pour des performances agressives, l'autre pour des performances plus douces et plus contrôlées sur les terrains techniques. Des cartes supplémentaires peuvent également être ajoutées avec le module Wi-Fi en option et l'application Triumph MX Tune Pro.

Côté échappement, le système d'échappement léger en acier inoxydable de la TF 250-E intègre un résonateur de Helmholtz dans le collecteur, tandis que la TF 450-E est dotée d'un résonateur latéral dans le silencieux.

La fourche entièrement réglable KYB à ressorts hélicoïdaux de 48 mm et la suspension arrière à tringlerie réglable en 3 sens profitent d'une réduction de 10 mm par rapport aux modèles de motocross de Triumph. Les deux motos profitent aussi d'un système avancé d'antipatinage, d'un contrôle de lancement qui permet de maximiser la traction au départ.

L'expérience enduro Triumph à partir de 10 995 euros

Parmi les composants haut de gamme de série, on trouve le système de freinage Galfer avec un disque de frein avant de 260 mm et un disque de frein arrière de 220 mm, associés à un étrier avant flottant Brembo à deux pistons de 24 mm, un étrier arrière flottant à un seul piston de 26 mm et un levier de frein à portée réglable.

Les deux modèles sont équipés de pneus Michelin Enduro 2 conçus pour divers terrains (doux à durs) et conditions (de la boue au sec) et de jantes en aluminium D.I.D DirtStar série 7000, avec une finition anodisée noire et des moyeux légers en aluminium moulé et usiné conçus par Triumph, complètent le look. Hautes perchées (955 mm), pesant respectivement 114 kg pour la 250 et 116 kg pour la 450 tous pleins faits, elles disposent d'un réservoir de carburant de 8,3 litres.

La TF 250-E est proposée à partir de 10 995 € et la TF 450-E à partir de 11 595 €. Les commandes peuvent être passées dès maintenant dans les centres de motocross et d'enduro de Triumph, les motos arrivant dans les points de ventes dès avril 2025, soit dasn quelques jours seulement.