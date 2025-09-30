Royal Enfield présente la Bear 650 « Wild Honey »

Pour 2026, le scrambler Royal Enfield Bear 650 gagne un nouveau coloris Wild Honey.

La moto prend des airs sixties avec un réservoir jaune, blanc et bleu associé à une selle bleue.

Basée sur l’Interceptor 650 et inspirée par la victoire historique d’Eddie Mulder lors de la Big Bear Run de 1960, la Bear 650 repose sur le désormais célèbre Twin indien.

Une motorisation bicylindre de 648 cm3 qui offre sur la Bear 650 une puissance de 47 chevaux à 7 150 tr/min et un couple maximal de 56,5 Nm à 5 150 tr/min.

La Bear 650 reste une proposition typée scrambler de la gamme des Twin Royal Enfield avec ses roues de 19 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière, ses pneus mixtes larges, sa selle plate, sa boucle arrière relevée et sa garde au sol de 184 mm.

Elle dispose également d’un cadre en acier, d’une fourche inversée à gros diamètre Showa avec 130 mm de débattement et d’un amortisseur bi-tube Showa à l’arrière avec 115 mm de débattement pour un poids total de 214 kg (avec 90 % d’essence et huile, selon les données du constructeur, pour un réservoir de 13,7 litres de capacité totale).

De la couleur dans le catalogue Royal Enfield avec une nouvelle Bear 650 aux accents sixties

On retrouve donc désormais quatre coloris au catalogue : Petrol Green, Golden Shadow, l’édition spéciale Two Four Nine et donc Wild Honey.

La Royal Enfield Bear 650 Wild Honey est commercialisée à partir de 7 640 € et est déjà disponible chez tous les revendeurs agréés de la marque indienne.