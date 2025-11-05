Avec la Mana Black, la Royal Enfield Himalayan voit la vie en noir à l’occasion du salon de Milan
L’Himalayan est un modèle iconique chez Royal Enfield. À l’occasion de ce salon de Milan, le constructeur indien dévoile une version inédite dénommée Mana Black ?.
Situé à 5 632 mètres d’altitude, le col de Mana est l’une des routes les plus exigeantes au monde. Elle se situe en Himalaya à la frontière entre l’Inde et le Tibet et à la particularité d’être le plus haut col du monde accessible en véhicules. Pas étonnant donc que l’Himalayan de Royal Enfield lui rende aujourd’hui hommage avec une nouvelle version qui se caractérise principalement par sa teinte noire, soulignée par des détails mats.
Au-delà de son coloris exclusif, cette Himalayan se distingue également par sa dotation très riche puisqu’elle est entièrement accessoirisée. Ainsi, chaque moto est équipée d’accessoires exclusifs pensés pour l’aventure comme les protège-mains Black Rally, selle Black Rally pour une meilleure adhérence et un confort renforcé sur les longues distances, le garde-boue arrière Rally, ainsi que des roues à rayons.
Sur le plan mécanique, pas de surprise, puisque cette Himalayan est toujours animée par le moteur Sherpa 450 cc
L’Himalayan Mana Black sera disponible dans les concessions Royal Enfield en France dès le mois de décembre prochain au prix de 6 590 €. Elle devient par là même la version la plus onéreuse de l’Himalayan, mais les tarifs sont toujours aussi accessibles.
