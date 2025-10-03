Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw

Marché moto et scooter en septembre : BMW, Kawasaki et les marques chinoises dans le vert, Honda, Yamaha, Triumph, Suzuki, Royal Enfield et KTM font la grimace

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

La litanie se poursuit en septembre. À la baisse depuis le début de l’année, le marché de la moto n’a pas inversé la tendance le mois dernier avec un recul de 6 %. Une période qui a vu les marques chinoises continuer sur leur lancée en explosant leurs chiffres de 2024, tandis que les constructeurs historiques sont toujours à la peine.

Les neuf premiers mois de 2025 sont décidément difficiles pour le marché moto et scooter français.

Avec une baisse constatée de 11 % par rapport à la même période un an plus tôt, le recul s’impose mois après mois comme une véritable tendance de fond.

Septembre n’a pas inversé la courbe, même si la baisse n’est finalement que de 6 % avec 14 388 immatriculations, contre 15 964 immatriculations de deux-roues neufs en 2024, et même 17 637 en 2023.

Dans le détail des constructeurs, si Honda reste en tête des immatriculations avec 3 024 unités de motos ou scooters immatriculés en septembre, la baisse constatée par rapport à 2024 est tout de même de 7,4 %. Yamaha reste second malgré une baisse plus significative de près de 13 %.

Un marché boosté par les marques chinoises

Bonne nouvelle en revanche pour le constructeur allemand BMW, qui avec 1 746 unités immatriculées est en progression de 19 %, tout comme Kawasaki, en hausse de 24,8 % avec 964 unités neuves vendues en septembre 2025.

Derrière, Triumph (-8,9 % avec 807 unités), Suzuki (-8,8 % avec 412 unités), KTM (-44,3 % avec 334 unités), Piaggio (-48,2 % avec 275 unités), Royal Enfield (-40,2 % avec 263 unités), Ducati (256 unités), Kymco (-30,2 % avec 245 unités) et Harley-Davidson (-22,8 % avec 200 unités), sont tous dans le rouge.

Tout le contraire des marques chinoises, qui poursuivent sur la dynamique d’une année 2025 qui s’annonce d’ores et déjà record : + 64,2 % avec 496 unités pour CF Moto, + 75,6 % avec 439 unités pour Voge, + 42,6 % avec 318 unités pour Zontes.

