ActualitE

Le marché moto est aussi à la baisse chez la plupart de nos voisins européens

Olivier Cottrel

En difficulté depuis le début de l'année, le marché de la moto français n'est pas le seul concerné par la baisse du volume des ventes. Chez nos voisins européens, la tendance est également à un recul assez net.

Depuis le début de l'année 2025, on le constate chaque mois, le marché moto français affiche régulièrement des chiffres de ventes à la baisse par rapport à l'année précédente.

Si on pourrait trouver cela rassurant, dans un sens, ce constat ne touche pas que la France.

Selon les chiffres publiés par l'Association européenne des constructeurs de motos (ACEM), la tendance à la baisse est même quasi générale en ce qui concerne nos voisins.

Sur les six premiers mois de l'année, dans les cinq plus grands marchés européens que sont la France, donc, mais aussi l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni, 542 361 deux-roues neufs ont été immatriculés : un chiffre en baisse de 11,3 % comparé au début d'année 2024.

Une baisse de plus de 10 % en Europe

Parmi ces cinq marchés qui font figure de têtes de gondoles, seule l'Espagne est dans le vert, avec une croissance de 5 % (111 363 unités vendues).
Les chiffres sont moins reluisants pour l'Italie, en baisse de 4,2 % avec 195 025 unités écoulées. Pour ce qui est de la France : - 14,8 % (98 499 unités) et du Royaume-Uni : - 19,8 % (47 464 unités) ils sont pour le moins inquiétants, quand ils sont catastrophiques pour l'Allemagne, qui enregistre quant à elle une baisse de 29 % avec 90 010 unités vendues.

La fin de l'année 2025, à comparer avec celle de 2024 où de nombreux modèles avaient été immatriculés avant l'arrivée de l'homologation Euro5+, ne devrait pas participer à faire remonter ces chiffres et inverser la tendance.

Les craintes des professionnels semblent donc justifiées quant à la dérégulation du marché engendrée par l'arrivée de la norme Euro5+. Il faudra vraisemblablement attendre 2026 pour y voir plus clair.

