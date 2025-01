Un marché moto et scooter record en décembre 2024

Le passage à la norme Euro5+ depuis le début de cette année 2025 a occasionné une vague d’immatriculations de modèles de motos et scooters en décembre dernier.

Avant de ne plus pouvoir écouler les stocks des véhicules non conformes à la norme Euro5+, les différents constructeurs ont donc pré-immatriculés de nombreux modèles de motos et scooters.

Le résultat est sans appel, avec, selon les chiffres de AAA Data, 19 427 motos et scooters immatriculés en décembre 2024, soit 7 934 de plus que la même période un an plus tôt, atteignant un sommet inédit depuis 2009 et établissant le 5ème meilleur score de l’histoire de la moto en France.

Si les données sont difficilement exploitables pour en tirer un quelconque enseignement, on note tout de même que la hiérarchie des constructeurs reste plus ou moins la même que les mois précédents, avec Honda en tête (2 208 exemplaires immatriculés), devant BMW (1 855 unités) et Yamaha (1 586 unités), qui complète le podium malgré des chiffres en baisse par rapport à 2023 (- 91 unités). KTM occupe la 4ème place (1 346 unités), devançant Kawasaki (1 081 unités), Harley-Davidson (1 042 unités), Mash (891 unités), Kymco (704 unités), Suzuki (673 unités), Husqvarna (671 unités), Royal Enfield (666 unités), Gas Gas (428 unités), Triumph (428 unités), Beta (374 unités), Moto Guzzi (367 unités), Voge (365 unités), Fantic (363 unités), Ducati (358 unités), Benelli (355 unités), Aprilia (346 unités) et CFMoto (310 unités).

La BMW R 1300 GS Adventure fait des débuts en fanfare

Du côté des modèles, la BMW R 1300 GS Adventure a fait la course en tête en décembre (495 immatriculations), profitant de l’arrivée en concession de toutes les précommandes. On retrouve également sur le podium la Kawasaki Z900 (391 unités), devant la BMW R 1300 GS (351 unités). Les Honda Forza 125 ( 340 unités), Mash Seventy Five 125 (288 unités), KTM EXC 300 (270 unités), Kymco AK 550 (268 unités), Benelli Leoncino 125 (253 unités), Mash Dirt Track 650 (236 unités) et Mash Café Racer 125 (225 unités) complètent le Top 10 des immatriculations de motos et scooters en décembre 2024.