Une fois n’est pas coutume, un vent de sportivité souffle sur la gamme Royal Enfield.

Il y a quelques mois de cela, le constructeur indien a dévoilé la Guerrilla 450 Apex, une nouvelle version plus sportive de son roadster urbain, au catalogue depuis maintenant deux ans.

Basée sur la plateforme Sherpa, la même que l’Himalayan 450, la Guerrilla 450 Apex repose sur le monocylindre à refroidissement liquide de 452 cm3 qui produit 40 chevaux et offre un couple de 40 Nm.

Un modèle de moyenne cylindrée plus sportif dans le catalogue Royal Enfield

Cette Guerrilla 450 Apex se distingue de la version standard du roadster avec une position de conduite plus sportive grâce à un guidon en aluminium abaissé et repositionné, associé à un triangle de conduite plus incliné vers l’avant, de nouveaux pneus routiers Vredestein Centauro ST de 17 pouces, des modes de conduite Street et Sport optimisés et qui disposent désormais d’une fonction de mémorisation du mode, permettant de conserver le dernier mode sélectionné même après avoir coupé le contact (une nouveauté 2026 disponible sur toute la gamme Guerrilla 450).

L’identité visuelle se veut également plus sportive : de nouveaux coloris « Apex Red » et « Apex Black » viennent enrichir la gamme. Un capot de selle arrière et un saut de vent assorti renforcent son allure sportive.

Autre nouveauté 2026, l’ensemble de la gamme Guerrilla 450 est aussi doté du Tripper Dash.

La nouvelle Royal Enfield Guerrilla 450 Apex est maintenant disponible dans les concessionnaires de la marque indienne, à partir de 5 690 euros.