Commercialisée depuis 2025, la Bimota KB998 Rimini inaugure un système d’aérodynamisme actif piloté par une unité de contrôle GET, capable d’ajuster la position de ses ailerons en fonction des conditions de pilotage.

Un système, à l’image de la future CFMoto V4SR-RR, où les ailerons s’articulent en temps réel grâce à une unité de contrôle spécifique développée par GET (la branche électronique de l’équipementier Athena).

Concrètement, la centrale analyse en permanence la vitesse de la moto, son accélération ou décélération et l’angle d’inclinaison.

En croisant ces données, le système ajuste la position des appendices aérodynamiques pour offrir un maximum d’appui au freinage et à la réaccélération, sans affecter la vitesse de pointe.

Si l’aérodynamisme actif semble en développement chez plusieurs constructeurs premiums (notamment sur le prototype de la CFMoto V4SR-RR comme on l’a vu récemment), voir cette technologie arriver sur une machine de série reste un petit événement.

L’aéro actif arrive aussi sur les motos de série

La Bimota KB998 Rimini (207 kg), qui sera homologuée pour la route pour son millésime 2027 (Euro5 +), repose, on le rappelle sur le bloc quatre-cylindres en ligne de la Kawasaki Ninja ZX-10RR offrant 200 chevaux à 11 700 tr/min. Les suspensions sont signées Showa, les freins fournis par Brembo, et le système d’échappement par Akrapovic.

Le tarif de la version homologuée de la moto n’a pas encore été dévoilé. Celui de la version non homologuée était de 43 900 € lors de son lancement.