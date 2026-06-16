C’était une promesse de Bimota, et elle a finalement été tenue.

La Bimota KB998 Rimini, sportive de la marque italienne lancée sur le marché il y a un an, ne pouvait jusqu’ici pas être utilisée sur route dans l’Union Européenne en raison du non-respect des normes d’émission Euro 5 +.

Au moment de son lancement, Bimota avait tenu à rassurer ses fans en annonçant que cette situation serait prochainement résolue avec la mise en conformité Euro5 + de la moto lui permettant d’être homologuée pour la route.

C’est désormais chose faite.

Pour le millésime 2027, la KB998 Rimini a donc décroché officiellement son homologation Euro 5 +.

Une Superbike désormais accessible à tous

Pas question pour autant de diluer l’ADN d’exclusivité propre à Bimota. La version de route 2027 conserve la quasi-totalité des spécifications d’élite de la pistarde. Le châssis est hybride, mariant un cadre tubulaire en acier chrome-molybdène à des pièces taillées dans la masse (CNC).

Les tés de fourche et le bras oscillant font appel à des alliages comme l’Anticorodal et l’Ergal. Le tout est intégralement assemblé à la main par les artisans de l’usine de Rimini. La moto se pare d’une robe en fibre de carbone apparente, rehaussée de touches de vert, de blanc et de rouge, calquée sur la livrée de course officielle.

Sous le carénage en carbone, on retrouve le bloc quatre-cylindres en ligne de la Kawasaki Ninja ZX-10RR (rappelons que les Verts possèdent 49 % des parts de la marque italienne). Les composants de suspension sont fournis par Showa, les freins par Brembo, et le système d’échappement par Akrapovic.

Pour réussir à homologuer la moto selon les normes Euro 5 +, Bimota a entièrement revu la cartographie via de nouveaux réglages d’ECU et ajouté une sonde lambda supplémentaire sur la ligne d’échappement pour réguler les gaz au milligramme près.

On ne connaît pas encore le tarif de cette nouvelle sportive, mais pour rappel, celui de la version non homologuée était de 43 900 € lors de son lancement.