Bimota KB998 Rimini : une Superbike d’exception, mais pas pour la route en Europe

La Bimota KB998 Rimini débute sa commercialisation en Europe avec une restriction majeure : elle ne pourra pas être utilisée sur route en raison de sa non-conformité aux normes Euro 5+. Bien que le modèle puisse être utilisé sur les circuits, il ne sera pas homologué pour un usage routier en Europe pour l'instant. Ce manque d'homologation est directement lié aux exigences des règlements du Championnat du Monde Superbike, qui stipulent que 125 unités homologuées pour la route doivent être produites cette année pour permettre à la moto de participer. Cependant, bien que la Bimota KB998 Rimini soit parfaitement prête pour la compétition, les ambitions d'homologation routière en Europe devront attendre.

En effet, bien que Bimota prévoit de répondre aux normes Euro 5+ à l'avenir, une homologation de la moto pour une utilisation sur route dans l'Union Européenne pourrait ne pas être possible, et le modèle pourrait rester limité aux circuits pour une période prolongée. Le prix de cette machine est de 43 900 €, juste en dessous du maximum autorisé par le règlement des Superbike, fixant le prix à 44 000 €. Ce modèle a été entièrement conçu par Bimota, qui a également fait un retour en force en Superbike en 2025.

Un objet de désir… hors route

Le moteur de la Bimota KB998 Rimini est dérivé de celui de la Kawasaki ZX-10RR et a été affiné pour des performances exceptionnelles : l'entonnoir d'admission variable, les pistons légers et les bielles en titane permettent d'atteindre un régime moteur de 14 700 tr/min. Les composants de suspension sont fournis par Showa, les freins par Brembo, et le système d’échappement par Akrapovic. En matière de design, le carénage en fibre de carbone renforce l’aérodynamisme de la machine.

Cependant, malgré ces spécifications techniques impressionnantes, la Bimota KB998 Rimini n’a pas encore répondu aux exigences d'émission Euro5+, ce qui signifie que sa production pour la route sera limitée à des marchés comme les États-Unis, l’Australie et d’autres pays hors Union Européenne. La possibilité de la voir circuler sur les routes européennes ne se concrétisera pas avant 2026.

Le PDG de Bimota, Pierluigi Marconi, a insisté sur le caractère exclusif de la moto, soulignant que chaque unité est fabriquée à la main dans les ateliers de Rimini, avec un soin particulier apporté à chaque détail. "Nous restons fidèles à la philosophie Bimota : innovation et qualité artisanale", a-t-il déclaré. Ainsi, la KB998 Rimini est avant tout un objet de collection et une machine de course de haute performance, avec un statut limité dans son usage pour les clients européens. Bimota a cependant pour objectif de produire 125 unités supplémentaires d'ici fin 2025 et 250 autres d'ici 2026, afin d’assurer l’homologation et la participation continue en Superbike.