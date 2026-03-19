Bimota vient de transformer la déjà très affûtée Kawasaki Ninja ZX-4RR en une moto encore plus exclusive.

Avec la KB399 et sa déclinaison ES, la firme de Rimini s’attaque au segment des moyennes cylindrées (chose rare) avec des matériaux nobles, un design acéré et une sonorité qui promet de donner des frissons à chaque montée en régime.

Bimota reste fidèle à sa recette : prendre le meilleur de la technologie japonaise (Kawasaki est actionnaire, rappelons-le) et l’habiller d’une robe de haute couture italienne.

Pour cette ultime création, Bimota a choisi de s’appuyer sur la Kawasaki ZX-4RR et son moteur quatre-cylindres en ligne de 399 cm3 offrant près de 80 chevaux. Pour optimiser les performances du moteur à haut régime, un silencieux Akrapovic spécialement préparé est monté de série.

Deux versions pour une sportive mi-japonaise mi-italienne

Avec son gabarit compact, la Bimota KB399 (aussi déclinée dans une version ES plus exclusive) veut offrir : « une sensation de connexion directe entre le poignet et la roue arrière » et une « maniabilité précise et agile, qui inspire confiance pour négocier les virages sur circuit. »

Les deux versions sont équipées d’une fourche Showa SFF-BP de 41 mm et d’un amortisseur Showa BFRC-lite (emprunté à la Kawa), tandis que la version ES se distingue par une suspension arrière Öhlins STX46. Le freinage est assuré par deux étriers radiaux Brembo Stylema.

L’électronique comprend un contrôle de traction à trois modes, des modes de puissance sélectionnables et un shifter de série, tous étant directement issus de la Kawasaki quatre cylindres.

Le look est directement inspiré de la grande sœur, la KB998 Rimini, avec des tés de fourche et colonne de direction taillés dans la masse et un carénage spécifique qui intègre des ailerons latéraux. La version ES (Edizione Speciale) offrira quant à elle un habillage en carbone, des demi-guidons et repose-pieds en alu usinés.

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Le tarif sur le marché français n’a pas encore été communiqué.