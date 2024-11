Bimota présente sa nouvelle sportive à Milan

Comme nous l'annoncions plus tôt, Bimota engagera une nouvelle sportive maison dès la prochaine saison du championnat du monde Superbike.

Jouant à domicile, c'est au salon de Milan que la firme a officiellement présenté au public la version homologuée de sa nouvelle sportive.

Une moto, qui sera alignée par le nouveau team « Bimota by Kawasaki » et qui repose sur le moteur quatre-cylindres de la Kawasaki ZX-10R développant jusqu'à 214 chevaux avec le système Ram Air de Kawasaki.

Si le bloc-moteur provient de Kawasaki, la moto sera bel et bien conçue par Bimota, avec un cadre mixte à longeron et un bras oscillant en aluminium inédits, des carénages en carbone, une fourche Showa et un système de freinage confié à Brembo avec des étriers Stylema.

Encore en cours d'homologation Euro5+, selon nos confrères de Moto-Station à qui nous devons les précisions annoncées dans notre article, la Bimota KB998 n'est pour le moment pas encore autorisée à prendre la route en France, où il faut donc se contenter d'un usage piste exclusif.

Pour ce qui est du tarif, dont la limite est fixée par le règlement du championnat du monde Superbike à 44 000 euros, il y a fort à parier qu'il ne se situera pas à moins de 40 000 euros.

Équipée d'ailerons, comme c'est désormais la mode pour de nombreuses sportives et roadsters sportifs, la Bimota KB998 sera produite en Italie, à au moins 250 exemplaires la première année, et 500 la seconde, un minium là encore imposé par le règlement technique du WSBK pour engager une moto.