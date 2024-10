La future sportive Bimota se montre enfin

Déja évoquée cet été, la sportive Bimota KB998 est apparue pour la première fois en public il y a quelques jours à l'occasion des premiers essais de présaison 2025 qui ont eu lieu à Jerez, en Espagne.

Reposant sur le moteur Kawasaki 4-cylindres en ligne de 998 cm3 de la ZX-10RR, qui développe 214 ch (avec le système RAM Air), la moto du team Bimota by kawasaki, qui remplace donc le team officiel Kawasaki KRT, dispose en revanche d'une partie-cycle inédite avec un cadre fait de longerons en aluminium et d'une partie périmétrique en acier, d'un bras oscillant en aluminium et de suspensions Showa.

Selon le règlement du championnat du monde Superbike, les motos engagées sur la grille doivent être produites à, au moins, 250 exemplaires la première année, et 500 la seconde, et ne pas dépasser un tarif public de 44 000 euros. La Bimota KB998 n'échappant pas à ces règles, elle devra donc s'y conformer et arriver sur le marché dans une configuration sans doute moins « racing » mais plus accessible.

Une nouveauté 2025 que l'on pourrait bien découvrir dans quelques jours seulement, à l'occasion de l'édition 2024 du salon EICMA de Milan.