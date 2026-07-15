Elles ne sont pas nombreuses à arborer le badge TFR.

Lancés en 2019, les modèles TFC sont produits en séries strictement limitées et profitent de performances améliorées et d’innovations en matière de design avec des finitions haut de gamme.

La nouvelle Speed Twin 1200 TFC est donc la quatrième moto, seulement, à profiter de ce traitement de faveur. Elle succède à la Thruxton TFC, à la Rocket 3 TFC et aux deux éditions de la Bobber TFC. Basée sur la Speed Twin 1200 RS, cette édition TFC sera strictement limitée à 750 exemplaires numérotés dans le monde.

Esthétiquement, la Speed Twin TFC se pare d’une livrée exclusive « Obsidian Gold », une peinture noire métallisée aux reflets pailletés d’or qui s’illumine sous le soleil. Pour contraster avec cette robe ténébreuse, Triumph a sorti la panoplie de pièces nobles : un carénage tête de fourche et des garde-boue en fibre de carbone vernie, des tés de fourche supérieurs en aluminium usiné arborant le numéro de série gravé au laser et une selle monobloc mêlant cuir noir et daim surpiqué à la main.

Des éléments entièrement noircis (carters moteur, pignon arrière, commandes reculées) rehaussés par une chaîne et des réglages de suspensions anodisés d’or apportent également du contraste à l’ensemble.

Une Speed Twin 1200 à l'allure et aux performances plus sportives

Du côté des performances mécaniques et de la partie-cycle, la Speed Twin 1200 franchit également une étape. Oubliez le grand guidon d’origine, la TFC adopte une position de conduite beaucoup plus sportive et agressive grâce à des guidons bracelets fixés sous le té de fourche et des repose-pieds reculés. Le train avant combine la crème de la suspension suédoise (Öhlins entièrement réglable) à la puissance d’arrêt des étriers Brembo Stylema. Le tout est chaussé de gommes Metzeler Racetec RR K3 montées sur des jantes en aluminium allégé à 7 rayons pour réduire l’inertie dans les enchaînements.

Le gros bloc 1200 cm³ (105 chevaux à 7 750 tr/min) profite quant à lui de deux silencieux de type « mégaphones » Akrapovič en titane et carbone développés sur mesure.

La Triumph TFC 2027 embarque aussi tout le package électronique moderne pour rouler sereinement : Triumph Shift Assist (shifter up & down pour passer les rapports de la boîte de vitesses à 6 rapports à la volée sans toucher au levier d’embrayage), ABS et contrôle de traction optimisés en virage (calculés en continu selon l’angle d’inclinaison), ride-by-wire et trois modes de conduite (Sport, Route, Pluie).

Un cadran rond abrite un grand écran LCD, complété par un écran TFT couleur commandé directement depuis le guidon. Une prise USB-C trouve aussi sa place.

L’exclusivité Triumph a aussi un prix : 21 895 € pour la Speed Twin 1200 TFC contre 15 295 € pour la version standard du roadster anglais.

À ce tarif-là, chaque acheteur recevra sa machine accompagnée d’une housse d’intérieur griffée, d’une protection imperméable pour la selle et de l’indispensable certificat d’authenticité signé de la main du patron.