On ne change pas (totalement) une équipe qui gagne.

Du côté de chez Triumph, on peut d’ores et déjà dire que certaines têtes d’affiche ne vont pas évoluer autrement qu’avec de nouveaux coloris en 2027.

Le constructeur anglais a levé le voile sur une partie de son catalogue, présentant les nouveaux coloris de ses modèles.

Les Tiger Sport 800, Modern Classics de 400 cm³, Speed Triple 1200 RS ou encore les emblématiques Rocket 3, profitent donc de nouvelles couleurs et de graphismes inédits conçus pour mettre en valeur le caractère distinctif de chaque moto.

La Tiger Sport 800 bénéficie donc d’une palette de couleurs actualisée pour 2027, avec l’introduction d’une nouvelle livrée Sapphire Black (à 12 545 €). Elle vient s’ajouter à la finition Graphite de série (12 395 €) et à la finition haut de gamme Cosmic Yellow existante (12 545 €).

La Speed 400 se pare, elle aussi, d’une nouvelle robe avec un design bicolore Racing Red et Pewter Grey (6 045 €). Les coloris Pearl Metallic White et Phantom Black (6 045 €), ainsi que les finitions de série Phantom Black et Storm Grey restent au catalogue (5 945 €).

Pour 2027, la Scrambler 400 X dispose d’une nouvelle livrée distinctive, avec une bande vert kaki mat sur un réservoir gris étain mat (Matt Pewter Grey/Matt Khaki Green à 6 745 €), et reste disponible également en Phantom Black/Silver Ice à 6 645 € et Baja Orange et Aluminium 6 745 €.

Il y a également du changement pour la Speed Triple 1200 RS avec une nouvelle livrée en Jet Black et Maui Blue (20 645 €). L’option existante Granite et Diablo Red reste disponible à 20 195 €.

Enfin, la Rocket 3 Storm dispose pour sa part de quatre nouvelles finitions de peinture pour 2027, proposées de série. La Rocket 3 Storm GT sera disponible dans une combinaison de gris minéral et de rouge Diablo et dans une nouvelle palette Sapphire Black et Base Marine (27 995 € pour les deux teintes). La Rocket 3 Storm R se dote également de deux nouvelles combinaisons de couleurs : Ironstone associé à Storm Grey, et Sapphire Black rehaussé de touches de Graphite et de Baja Orange (27 195 €).

L’ensemble de ces modèles arriveront chez les concessionnaires à partir du mois d’août.