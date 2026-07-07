Record historique à la World Ducati Week 2026 : 118 036 fans à Misano !

Jamais la communauté Ducati n'avait répondu avec une telle ferveur. Pendant trois jours, la Riviera romagnole s'est transformée en capitale mondiale de la moto, confirmant l'incroyable pouvoir d'attraction de la marque italienne.

Les chiffres donnent le vertige. Plus de 118 000 passionnés ont franchi les portes du Misano World Circuit, établissant un nouveau record absolu de fréquentation pour la World Ducati Week. Les visiteurs provenaient de 94 pays répartis sur les cinq continents, illustrant la dimension internationale qu'a prise Ducati au fil de son siècle d'existence.

Sur la piste comme dans le paddock, les plus grands noms de la marque étaient réunis. Les pilotes présents totalisaient à eux seuls 37 titres mondiaux, offrant aux fans un plateau exceptionnel. Pour Claudio Domenicali, PDG de Ducati, cette édition dépasse tout ce que la marque avait imaginé.

« L'édition du centenaire de la World Ducati Week a dépassé toutes nos attentes. La participation a été extraordinaire et en fait l'événement le plus important et le plus international de notre histoire. »

Le rendez-vous sportif le plus attendu restait évidemment la Lenovo Race of Champions. Cette course d'exhibition rassemble les pilotes Ducati de MotoGP et de WorldSBK sur des Panigale V4 identiques, éliminant toute différence technique pour ne laisser parler que le talent. Et c'est Nicolò Bulega qui a marqué les esprits.

Déjà auteur de la pole position, l'Italien a parfaitement confirmé en remportant la course devant Alberto Surra et Lorenzo Baldassarri. Une victoire symbolique qui renforce encore un peu plus son statut de futur candidat au MotoGP.

Un succès populaire sans précédent

Le centenaire n'était pas uniquement tourné vers le passé. Ducati a profité de l'événement pour dévoiler officiellement la Desmo450 SM, première Supermotard de son histoire. Très attendue, elle illustre la volonté de la marque de poursuivre son développement sur de nouveaux segments tout en restant fidèle à son ADN sportif.

Les visiteurs ont également pu découvrir les séries limitées créées spécialement pour célébrer les cent ans de Ducati, qui ont suscité un fort engouement tout au long du week-end.

Comme chaque année, la World Ducati Week a proposé un véritable festival. Le traditionnel défilé des Ducati a dessiné un impressionnant ruban rouge de près de 18 kilomètres entre Misano et Riccione.

Le samedi soir, le circuit s'est ensuite illuminé grâce à un spectacle mêlant feux d'artifice et plusieurs centaines de drones, retraçant dans le ciel les modèles emblématiques et les logos qui ont marqué un siècle d'histoire.

Les plus jeunes n'ont pas été oubliés. Plus de 240 enfants ont découvert la moto pour la première fois sur un espace sécurisé spécialement aménagé, sous la supervision de moniteurs qualifiés. L'événement a également conservé sa dimension caritative. Les recettes du service de consigne pour les casques et les équipements ont été intégralement reversées à CHIAMA chiAMA, un centre géré par l'association MondoDonna Onlus, qui accompagne les femmes victimes de violences. Une manière de rappeler que, derrière la performance et le spectacle, Ducati souhaite aussi mettre sa notoriété au service d'engagements sociaux.

À l'heure où la marque prépare une nouvelle ère en MotoGP avec les motos de 850 cc et un duo composé de Marc Marquez et Pedro Acosta, cette World Ducati Week du centenaire apparaît comme bien plus qu'un anniversaire. Elle symbolise une marque capable de célébrer son héritage tout en affichant clairement ses ambitions pour le siècle à venir.