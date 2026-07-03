Avec le début officiel des grandes vacances, peut-être avez-vous prévu de prendre la route dès ce week-end. Et bonne nouvelle pour les porte-monnaie, deux enseignes de grande distribution ont décidé de donner un petit coup de pouce à votre budget vacances.

Michel-Édouard Leclerc a lancé les hostilités ce jeudi 2 juillet : l’enseigne remet le couvert avec du carburant vendu au prix coûtant sur tout le week-end des départs en vacances. Le patron de l’enseigne ne s’en cache pas, il veut clairement creuser l’écart avec les stations autoroutières, et même avec TotalEnergies, avec qui il revendique un écart de 15 centimes.

Du côté d’Intermarché, on joue la même carte du carburant à prix coûtant pour les journées du 3 et 4 juillet.

La loi française interdisant strictement la vente à perte, les deux enseignes vendent donc le litre de carburant au prix d’achat, sans prendre de marge. On rappelle toutefois que la moitié du prix à la pompe est composée de taxes fixes sur lesquelles les distributeurs n’ont absolument aucun levier.

N’attendez toutefois pas une baisse de 50 centimes sur le prix du litre. Sur un plein de moto (souvent entre 15 et 20 litres), on parle d’une économie de quelques euros tout au plus. C’est toujours ça de pris pour prendre un café lors du trajet, mais ça ne révolutionnera pas votre budget vacances à moins d’avoir beaucoup de kilomètres de prévus.

L’électrique s’invite dans la guerre des prix

Ce qui est plus surprenant, c’est le terrain sur lequel se déplace Michel-Édouard Leclerc : celui de la recharge électrique. Si la majorité des motards restent fidèles au thermique, les possesseurs de deux-roues électriques (ou ceux qui envisagent le saut) seront sans doute intéressés par l’annonce : à partir de la semaine du 6 juillet, Leclerc proposera une recharge à 19 centimes du kWh.

Le distributeur possède déjà 5 000 bornes et compte doubler la mise pour atteindre les 10 000 points de charge. C’est un positionnement agressif, le tarif annoncé étant inférieur à ce que paient la plupart des particuliers à domicile.