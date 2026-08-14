Moto Guzzi réinvente Mandello : l'usine historique devient un véritable lieu de vie

Le groupe Piaggio a lancé un vaste programme de rénovation et d'agrandissement qui ne consiste pas simplement à moderniser un outil de production. L'ambition est bien plus large : transformer Mandello en un véritable centre d'expérience où se côtoient patrimoine, innovation, design et tourisme industriel.

Le projet a été confié à Greg Lynn, architecte américain de renommée internationale, régulièrement cité parmi les personnalités les plus influentes du design contemporain. Ce choix n'a rien d'anodin. Lynn dirige également « Piaggio Fast Forward », la branche robotique et innovation du groupe basée à Boston, symbole de la volonté de Piaggio de faire dialoguer l'héritage de Moto Guzzi avec les technologies du futur.

Pour autant, la marque n'a aucune intention d'effacer son passé. Au contraire. L'un des éléments les plus symboliques du projet est justement la conservation de la célèbre porte rouge de l'usine, présente depuis plus d'un siècle. Véritable emblème pour des générations de « Guzzistes », elle restera le trait d'union entre les origines de la marque et son avenir.

L'organisation même du site change profondément. L'usine ne sera plus un espace fermé réservé aux seuls salariés. Elle deviendra un lieu ouvert, pensé pour accueillir les visiteurs venus du monde entier. Une vaste place publique, des espaces de détente et une terrasse panoramique permettront aux passionnés de découvrir le complexe sous un angle inédit, tandis qu'un parcours les guidera vers les différents espaces ouverts au public.

Cette ouverture s'étend jusqu'au cœur de la production. Pour la première fois, Moto Guzzi permettra aux visiteurs d'observer directement la fabrication de ses motos grâce à des plateformes panoramiques aménagées au-dessus des lignes d'assemblage. Une manière de mettre en valeur un savoir-faire industriel souvent dissimulé derrière les murs des usines.

Industrie 4.0 et Expérience Immersive

Si l'héritage demeure omniprésent, la production entre pleinement dans l'ère de l'industrie 4.0. Les nouvelles lignes d'assemblage ont été entièrement repensées afin d'améliorer la qualité et l'efficacité. Elles seront notamment assistées par « Kilo », le robot collaboratif développé par Piaggio Fast Forward. Capable de circuler de façon autonome ou de suivre les opérateurs dans leurs déplacements, il assurera une partie de la logistique interne tout en améliorant les conditions de travail.

Le musée historique bénéficie lui aussi d'une profonde transformation. Déjà considéré comme un lieu incontournable pour les amateurs de la marque, il deviendra un espace immersif où les 105 années d'histoire de Moto Guzzi seront racontées grâce à des dispositifs multimédias modernes. L'objectif est clair : faire de Mandello l'un des plus beaux musées industriels consacrés à la moto.

Mais Piaggio souhaite aller encore plus loin en faisant vivre le site bien au-delà de la production. Le futur complexe intégrera un Motoplex Store, une cafétéria, des espaces dédiés aux événements, ainsi que des infrastructures d'hébergement destinées aux voyageurs et aux motards venus découvrir les lieux. Mandello ambitionne ainsi de devenir une véritable destination touristique, à l'image de ce que représentent déjà certaines usines automobiles prestigieuses.

Le projet s'inscrit également dans une logique environnementale. Les nouveaux bâtiments utiliseront des matériaux à faible impact écologique et seront équipés de systèmes photovoltaïques destinés à améliorer leur autonomie énergétique. Même la mythique soufflerie Moto Guzzi, véritable monument de l'histoire de l'aérodynamique motocycliste, sera restaurée et intégrée dans un espace spécifiquement conçu pour la mettre en valeur.

Au-delà d'une simple rénovation, Piaggio redéfinit le rôle même d'une usine au XXIᵉ siècle. Mandello ne sera plus uniquement un lieu où l'on construit des motos. Il deviendra un espace où l'on raconte une histoire, où l'on expose un patrimoine et où l'on partage une culture mécanique vieille de plus d'un siècle.

Dans une industrie où l'identité des marques devient un atout stratégique majeur, Moto Guzzi choisit ainsi de faire de son berceau historique non seulement un site de production moderne, mais aussi la vitrine mondiale de son héritage. C'est probablement la plus belle façon de préparer l'avenir sans renier ses racines.