Le MotoGP aux Jeux Olympiques ? Ce n'est pas une idée nouvelle : des courses de motos ont bien eu lieu à Paris en 1900

Cette histoire, à mi-chemin entre réalité historique et légende, témoigne surtout du caractère totalement atypique des premiers Jeux modernes. À l'époque, les Jeux olympiques étaient loin d'être la gigantesque machine parfaitement organisée que l'on connaît aujourd'hui. Après la renaissance des Jeux à Athènes en 1896, la deuxième édition, organisée à Paris en 1900 dans le cadre de l'Exposition universelle, fut un véritable casse-tête.

Les compétitions s'étalèrent du 14 mai au 28 octobre, soit près de six mois, sans véritable calendrier unifié. De nombreuses disciplines furent organisées sous différentes appellations, si bien qu'il est encore difficile de déterminer lesquelles relevaient officiellement du programme olympique. C'est dans ce contexte que les motos firent leur apparition.

Selon l'historien américain Bill Mallon, auteur d'une référence sur les Jeux de 1900, ainsi que plusieurs publications de la Société internationale des historiens olympiques, des compétitions motocyclistes furent effectivement organisées durant cette édition parisienne.

Deux épreuves auraient été disputées. La première consistait en une course sur circuit disputée sur un nombre défini de tours. La seconde prenait la forme d'un contre-la-montre, proche dans son principe d'une séance de qualification moderne, avec notamment un parcours reliant Paris à Toulouse.

Le plateau reflétait parfaitement l'état de la technologie au tournant du XXᵉ siècle. On y retrouvait des machines aujourd'hui presque oubliées : des tricycles Rochet-Petit, une moto Werner, un tricycle Creanche, un quadricycle Fernand Renault ou encore un tricycle Luc. À cette époque, les frontières entre moto, tricycle motorisé et automobile restaient particulièrement floues.

Pourquoi la Moto n'est pas devenue un Sport Olympique ?

Mais cette première expérience ne fut jamais renouvelée. L'une des raisons tient évidemment au caractère extrêmement confus des Jeux de 1900, dont de nombreuses compétitions furent organisées sans véritable cadre olympique. Les historiens continuent d'ailleurs à débattre pour savoir si les courses motocyclistes doivent être considérées comme des épreuves olympiques à part entière ou comme de simples animations de l'Exposition universelle.

Une autre explication, souvent reprise dans les récits historiques, concerne l'image de ces courses. Les moteurs bruyants, la vitesse encore inhabituelle des engins mécaniques et plusieurs incidents auraient suscité des inquiétudes chez les organisateurs. Certaines sources évoquent également les plaintes de visiteurs venus admirer les monuments parisiens, notamment autour de la Tour Eiffel, peu séduits par ces démonstrations mécaniques qui tranchaient avec l'esprit plus traditionnel des Jeux de l'époque.

Les sports mécaniques disparurent ainsi rapidement du paysage olympique. Depuis, le Comité international olympique a toujours maintenu une séparation très nette entre les disciplines faisant intervenir une performance humaine et celles reposant sur un moteur. Cette philosophie explique également l'absence de l'automobile, du MotoGP ou du Superbike dans le programme olympique moderne.

Cette anecdote montre que la question des sports mécaniques aux Jeux olympiques ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'est posée dès les débuts du mouvement olympique, à une époque où l'automobile et la moto représentaient les technologies les plus modernes de leur temps.

En revanche, il faut rester prudent sur un point souvent relayé : l'affirmation selon laquelle les motos auraient été supprimées parce qu'elles « effrayaient les touristes venus voir la Tour Eiffel » relève davantage du récit populaire que d'un fait historique solidement établi. Les véritables raisons semblent beaucoup plus larges : l'organisation chaotique des Jeux de 1900, le statut ambigu de nombreuses compétitions, l'absence de règles olympiques clairement définies et, progressivement, la volonté du CIO de réserver les Jeux aux disciplines où la performance est avant tout celle de l'athlète plutôt que de la machine.

Cela n'empêche pas cette page d'histoire de rester unique : pendant quelques mois, Paris a bel et bien vu des motos participer à ce qui est aujourd'hui considéré comme les premiers Jeux olympiques modernes du XXᵉ siècle. C'est probablement le seul moment où l'on a pu imaginer, même brièvement, un ancêtre du MotoGP sous les anneaux olympiques.