Ducati décroche le feu vert pour un plan d'investissement de 121 millions d'euros afin de préparer son avenir

Baptisé « Ducati Raise the Bar », ce plan représente l'un des investissements les plus importants engagés par la marque ces dernières années. Sur les 121 millions d'euros prévus, plus de 99 millions seront consacrés à la recherche industrielle et au développement expérimental.

L'objectif est clair : accélérer le développement de nouvelles technologies, faire évoluer les processus de production et préparer les futures générations de motos Ducati tout en maintenant le niveau d'excellence qui fait la réputation de la marque.

Pour accompagner ce projet, le ministère italien accordera 33,5 millions d'euros de subventions non remboursables, destinées exclusivement aux activités de recherche et développement. L'accord autorise désormais l'agence publique Invitalia à signer officiellement le programme avec Ducati.

Selon le constructeur, ce plan doit permettre d'élargir sa gamme de produits, de développer de nouvelles compétences technologiques et de renforcer durablement sa présence sur les marchés internationaux.

Ancrage dans la Motor Valley

Au-delà de Ducati, les autorités italiennes mettent également en avant les retombées attendues pour l'ensemble de la filière industrielle. L'investissement devrait profiter aux nombreux fournisseurs, sous-traitants et entreprises de haute technologie implantés en Émilie-Romagne, région qui concentre plusieurs des plus grands noms de la moto et de l'automobile.

Ce soutien public confirme ainsi le rôle stratégique de Ducati dans l'économie italienne et au sein de la Motor Valley, considérée comme l'un des principaux pôles mondiaux de l'innovation mécanique.

Cet investissement dépasse largement le simple développement de nouveaux modèles. Il s'inscrit dans une véritable politique industrielle menée par l'Italie pour préserver son avance dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Les 33,5 millions d'euros de subventions publiques montrent que Rome considère Ducati comme un acteur stratégique, capable d'entraîner tout un écosystème d'entreprises, de centres de recherche et de fournisseurs spécialisés.

Cette annonce intervient également dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intense. Les constructeurs chinois investissent massivement dans la recherche, développent leurs propres technologies et montent progressivement en gamme, tandis que les constructeurs européens doivent financer simultanément l'innovation, la transition énergétique et la digitalisation de leurs usines.

Avec « Ducati Raise the Bar », Borgo Panigale répond précisément à ce défi en investissant d'abord dans la recherche plutôt que dans une simple augmentation de ses capacités de production.

Enfin, cette décision illustre une différence de stratégie intéressante. Alors que certains constructeurs cherchent à gagner rapidement des parts de marché par le volume ou par des prix agressifs, Ducati continue de miser sur l'innovation, le savoir-faire et le positionnement premium. Le message envoyé est clair : la marque italienne entend conserver son statut de référence technologique mondiale, en faisant de la recherche et du développement le principal moteur de sa croissance pour la prochaine décennie.