C’est une nouvelle qui risque de faire parler les puristes de la marque de Mandello.

Depuis des décennies, l’identité de Moto Guzzi tient en deux lettres et une architecture immuable : le fameux bicylindre en V. Le groupe Piaggio (propriétaire de la marque) s’apprête à briser ce tabou absolu avec l’arrivée prochaine dans la gamme d’une moto de moyenne cylindrée animée par un bicylindre en ligne.

Repéré pour la première fois sous forme de prototype de développement en 2024, le projet se précise avec le dépôt officiel d’un nom et d’un logo qui nous permet d’y voir plus clair. Cette néo-rétro baptisée « The Trip 500 » embarquera en effet un moteur bicylindre… en ligne.

Et pour attaquer ce nouveau segment des moyennes cylindrées compatibles avec la réglementation du permis A2, Piaggio va tout simplement appliquer la méthode de la plateforme partagée. Sous sa robe classique, la « The Trip 500 » partage la base technique de l’Aprilia RS 457 (et sa déclinaison Tuono).

On retrouve donc le bloc bicylindre parallèle de 457 cm³ à refroidissement liquide, calé pour sortir 48 chevaux : le maximum légal pour les jeunes permis sans bridage.

Une concession à son histoire pour Moto Guzzi

À en croire les images (dont la version finale, générée par IA d’après les informations qui circulent sur Internet), la future Moto Guzzi se démarquera tout de même de sa cousine italienne par de nombreux points : un châssis spécifique avec un treillis en acier au style bien plus rétro, un amortisseur unique en position latérale (à droite), et un look de mini V7 avec le phare rond classique qui intègre la fameuse signature lumineuse en forme d’aigle, typique de la gamme V7.

Le poids tous pleins faits devrait osciller autour de 175 kg, tandis que les jantes de 17 pouces reçoivent des pneus de 110 à l’avant et 150 à l’arrière. L’échappement compact reste en position basse, comme sur la RS.

La moto, que l’on pourrait découvrir lors du prochain salon EICMA de Milan, du 3 au 8 novembre, est attendue sur le marché en 2027.