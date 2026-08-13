TVS dépasse les 600 000 motos en un mois : le partenaire indien de BMW s'impose comme le nouveau géant mondial

Une performance qui lui permet de devancer Hero MotoCorp sur cette période et qui confirme l'émergence d'un nouveau poids lourd de l'industrie motocycliste. Le chiffre impressionne par son ampleur. Produire et vendre plus de 600 000 motos en un mois reste un exploit réservé à quelques géants mondiaux. Longtemps cantonnée au marché indien, TVS affiche désormais des ambitions internationales bien plus importantes.

Contrairement à certaines marques spécialisées, sa stratégie repose sur une présence dans presque tous les segments du marché. Le constructeur commercialise des motos utilitaires destinées aux déplacements quotidiens, mais aussi une gamme sportive Apache, désormais bien installée sur plusieurs marchés internationaux. À cela s'ajoutent des scooters et une offre électrique en plein développement avec la famille iQube. Cette diversification lui permet de progresser simultanément sur les marchés des motorisations thermiques et électriques.

Mais le véritable tournant est probablement venu de son partenariat industriel avec BMW Motorrad. Depuis plusieurs années, le constructeur allemand lui confie la fabrication de plusieurs de ses modèles de petite cylindrée destinés au marché mondial. Une coopération qui dépasse largement la simple sous-traitance et témoigne de la confiance accordée au savoir-faire industriel de TVS.

L'autre mouvement stratégique majeur remonte à 2020 avec le rachat de Norton. La mythique marque britannique, alors en grande difficulté financière, a été entièrement reprise et restructurée par TVS. L'objectif est clair : disposer d'une marque premium capable de rivaliser sur les marchés occidentaux tout en bénéficiant des capacités industrielles du groupe indien.

Un nouveau poids lourd face aux géants japonais et chinois

Cette stratégie rappelle d'ailleurs celle déjà adoptée par plusieurs groupes chinois, qui ont relancé des marques européennes historiques afin d'accélérer leur développement international. Avec ces différents leviers, TVS ne se contente plus d'être un champion national. Le constructeur se rapproche progressivement des volumes des plus grands fabricants asiatiques et entend désormais jouer un rôle majeur sur la scène mondiale.

Cette conjoncture illustre une évolution importante de l'industrie mondiale de la moto. Depuis plusieurs mois, nous observons la montée en puissance spectaculaire des constructeurs chinois, qui investissent dans la technologie, les brevets, les circuits, le MotoGP et les acquisitions européennes. Mais il ne faudrait pas oublier l'Inde.

TVS démontre qu'il existe désormais un second pôle industriel asiatique extrêmement puissant. Là où les groupes chinois misent fortement sur l'innovation technologique et l'expansion internationale, TVS s'appuie sur un immense marché domestique, une production industrielle gigantesque et des partenariats stratégiques avec des marques prestigieuses comme BMW Motorrad ou Norton.

Il convient toutefois de nuancer. Dépasser Hero MotoCorp sur un mois constitue une performance remarquable, mais cela ne signifie pas encore que TVS est devenue la première marque mondiale sur l'ensemble d'une année. Les hiérarchies restent très serrées et varient selon les périodes. En revanche, une chose est certaine : après l'émergence de la Chine, l'Inde confirme à son tour qu'elle sera l'un des principaux centres de gravité de l'industrie motocycliste mondiale dans les prochaines décennies. Ensemble, ces deux géants asiatiques redessinent progressivement un marché longtemps dominé par le Japon et l'Europe.