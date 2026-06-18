Si l’automobile a déjà, et depuis plusieurs années, succombé en masse à la fée électricité et à l’hybridation, le monde du deux-roues fait encore à ce jour de la résistance.

Combiner un bloc thermique et un moteur électrique sur une moto reste un casse-tête notamment avec le surplus de poids des batteries et du moteur électrique. D’ailleurs, jusqu’ici, seuls les Verts s’y sont risqués avec les Kawasaki Ninja 7 et Z7 Hybrid, des machines souvent saluées par la critique mais qui restent de vrais ovnis commerciaux que la marque peine à écouler, comme en témoignent les promotions en cours sur les deux modèles.

Pourtant, un autre monument historique semble prêt à tenter le pari : Moto Guzzi. La firme de Mandello del Lario a déposé des brevets ultra-détaillés pour une motorisation hybride.

La conception conserve l’architecture bicylindre en V emblématique de Guzzi, avec un vilebrequin longitudinal entraînant la roue arrière. On note cependant quelques ruptures avec les conventions. L’embrayage, par exemple, est situé derrière la boîte de vitesses au lieu d’être intercalé entre celle-ci et le moteur, une configuration initialement adoptée par la V100 Mandello. Une boîte de vitesses à six rapports se trouve en dessous. Le brevet suggère que la transmission, bien que conventionnelle dans sa conception, pourrait être manuelle ou semi-automatique à commande électronique, comme cela se fait chez de plus en plus de constructeurs.

Une motorisation inédite, mais sur quels modèles ?

Le brevet explique que les ingénieurs de Moto Guzzi ont placé le moteur électrique à l’entrée de la boîte de vitesses afin d’optimiser les rétrogradages, les rendant plus rapides et plus fluides, tout en apportant une assistance électrique pour une puissance accrue. Cette conception permet à la moto de fonctionner en mode hybride, avec le moteur thermique et le moteur électrique entraînant conjointement la transmission, ou en mode 100 % électrique, mais pas en mode thermique conventionnel uniquement.

Comme tous les véhicules hybrides, le moteur électrique fait également office de générateur pour recharger la batterie lors des décélérations ou lorsque le moteur thermique est sollicité. Fait inhabituel, un démarreur classique séparé est également présent pour le moteur thermique.

Les croquis du brevet ne montrent pas un roadster ni un trail, mais un gros cruiser reprenant la silhouette de l’ancienne Audace 1400.

Pour mémoire, Mandello a dû rayer de sa carte ses California, Eldorado, MGX-21 en 2020, leur bloc de 1 380 cm³ refroidi par air ayant capitulé face aux normes Euro 5. Coïncidence ou non, Piaggio, la maison mère de Guzzi, a déposé de nouvelles demandes de marques pour le nom « Moto Guzzi Eldorado » en Europe, et a renouvelé ces dernières années les marques « Moto Guzzi California » et « MGX-21 Flying Fortress » aux États-Unis.

Hybride ou non, une nouvelle gamme de cruisers siglés Moto Guzzi pourrait donc bientôt voir le jour.