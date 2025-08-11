Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Moto Guzzi

La nouvelle usine de Moto Guzzi en vidéo

Olivier Cottrel

Trois ans après l'annonce de la modernisation complète de son usine de Mandello del Lario, Moto Guzzi dévoile à présent des images exclusives de son nouveau site de production. Une plongée en plein cœur de la mythique marque italienne.

Voulue et pensée par le groupe Piaggio, auquel appartient Moto Guzzi, « l'usine modèle » de la marque de Mandello del Lario est désormais en partie opérationnelle.

Un site historique, berceau de Moto Guzzi, entièrement rénové depuis 2021. Un projet mené par l'architecte Greg Lynn et Roberto Colaninno, ancien P.-D.G. du groupe Piaggio jusqu'à sa mort en 2023.

La rénovation du site de Mandello del Lario, lancée en 2021, pour les 100 ans de Moto Guzzi, ancre encore un peu plus la marque italienne dans la tradition, ne cédant pas aux Sirènes asiatiques.

À terme, le site modernisé accueillera les lignes de production de Moto Guzzi mais aussi un musée consacré à l'histoire de la marque à travers les décennies.

La marque à l'aigle nous permet à présent de faire le tour du propriétaire à travers une vidéo de plus de cinq minutes qui retrace le projet, de ses débuts à aujourd'hui, avec des premières lignes de production déjà opérationnelles.

Un site moderne et authentique pour Moto Guzzi

Si l'extérieur des bâtiments a été conservé en misant sur l'authenticité du lieu, l'intérieur de l'usine de Moto Guzzi est hyper moderne et profite de ce qui se fait de mieux en matière de technologies.

Un intérieur au design spécialement travaillé pour être en rapport avec l'histoire des motos produites par la marque, intégrant de nombreuses parties métalliques et poutres apparentes.

Moderne et authentique, le nouveau QG de Moto Guzzi de Mandello del Lario se veut un hommage au passé tourné vers l'avenir.

Un magnifique exemple de réussite italienne.

