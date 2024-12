Une Moto Guzzi Stelvio Duencento Tributo pour fêter les 200 ans du mythique col italien

Le constructeur Moto Guzzi publie sur la toile les images de sa dernière série spéciale. Le modèle basé sur la Stelvio marque les 200 ans de l'accès au col du Stelvio pour le grand public. Des éléments spécifiques et des équipements livrés de série sont sans surprise de la partie pour cette nouveauté baptisée Moto Guzzi Stelvio Duencento Tributo.

Un trail tout équipé

La Moto Guzzi Stelvio Duencento Tributo se démarque de la version standard par l'adoption de série d'une livrée bleu blanc rouge unique, des poignées chauffantes, des selles pilote et passager confort, de la béquille centrale, du quickshifter, de l'indicateur de la pression des pneus et de la connectivité via le système Moto Guzzi MIA. Cerise sur le gâteau, la technologie PFF (Piaggio Fast Forward) complète l'ensemble. Elle comprend pour rappel des radars avant et arrière pour le régulateur de vitesse adaptatif, le détecteur d'obstacles devant la moto et la surveillance des angles morts.

Inspirée par les massifs italiens

La marque annonce via un communiqué que cette Stelvio Duencento Tributo s'inspire des éléments naturels et de la montagne avec une explication étonnante. Toujours d'après Guzzi, le blanc évoque la neige, tandis que le bleu et rouge correspondent aux teintes des tenues des alpinistes. Les amateurs de belles routes remarqueront plutôt le dessin graphique de la route sur les côtés du réservoir et les coordonnées GPS inscrites un peu plus bas.

2 758 exemplaires seulement

Le tarif de la Moto Guzzi Stelvio Duencento Tributo n'est pas encore connu. Il devrait se situer au-dessus des 17 299 euros demandés pour la version équipée du PFF sans néanmoins additionner les 2 000 euros d'équipements ajoutés à cette série spéciale du trail. Série limitée oblige, seules 2758 unités sortiront des chaînes.