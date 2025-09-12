L’Aprilia Tuono 457 est-elle compétitive sur le segment A2 ?

Vous avez un deux roues ? Donnez votre avis sur votre véhicule Donnez votre avis sur votre véhicule

Le fait se vérifie souvent : à segment égal, une Aprilia se positionne toujours un peu plus cher qu’une Japonaise. Mais face à la menace chinoise, l’ensemble des constructeurs historiques réagissent en signant des partenariats, voire plus, avec des géants des pays émergents. Le groupe Piaggio a, quant à lui, monté une usine en Inde en 1999: de cette dernière est issue la plate-forme Aprilia 457, déclinée en roadster (Tuono), en sportive (RS) et peut-être bientôt en trail.

Compatibles A2 sans bridage, ces deux petites motos à tendance très sportive qui ne diffèrent que par l’habillage, le guidon et la transmission finale (plus courte d’une dent de couronne sur la Tuono) sont ainsi proposées à 7 199 € (RS) et 6 599 € (Tuono) soit le prix de la CFMoto 675 NK, essayée récemment, la naked sportive bridable A2 la moins chère du marché (qui sera disponible en A2 en 2026), donc légèrement moins chère que les Honda Hornet 500, et KTM 390 Duke, légèrement plus chère que la Kawasaki Z 500… le tarif est donc très compétitif pour la catégorie.

Sans grande surprise, c'est un bicylindre parallèle refroidi par eau, à 2 arbres à cames en tête et 8 soupapes qui motorise ces motos. Ses côtes super carrées (69 x 61,1 mm) autorisent les hauts régimes et son calage à 270° comme les 660 est le gage d'un certain caractère. Il développe 47,6 ch à 9 400 trs/mn et 4,45 mkg de couple à 6 700 trs/mn. La Tuono 457 (comme la RS) est compatible A2 sans bridage.

Ultra léger, ce bloc aluminium n'en est pas moins porteur: sur ses carters principaux s'ancrent le cadre périmétrique en aluminium ainsi que le bras oscillant asymétrique en acier.

Les suspensions se composent d'un mono amortisseur réglable en précontrainte et d'une fourche inversée de 41 mm également réglable en précontrainte. Cette dernière offre 120 mm de débattement, c'est 130 mm pour la suspension arrière cantilver.

Sportif, le freinage s’articule autour d’un (simple) disque flottant inox de 320 mm pincé par un étrier radial 4 pistons ByBre (marque indienne du groupe Brembo), commandé par un maître-cylindre axial via des durites aviation. Le disque fixe de 220 mm arrière est pincé par un étrier simple piston. L’ABS n’est pas optimisé en virage mais il est désactivable. Les jantes aluminium de 17’’ moulées sont chaussées de pneumatiques radiaux sportifs indiens Eurogrip (Protorq Extrem HF Aprilia) de 110/70 à l’avant et 150/60 à l’arrière.

La commande des gaz à ride by wire permet à la marque de proposer 3 modes de réponse moteur et 3 modes de conduite (Eco, Sport et Rain). Le Traction Control (3 niveaux et désactivable) peut être modifié en roulant comme sur les 660 RS, Tuono, Tuareg et les 1100. Un quickshifter est disponible en option (199 €).

Le petit tableau de bord TFT couleur de 5’’ est lisible et complet : peu d’informations manquent ; en plus du mode de conduite et du niveau de Tc, Aprilia propose une jauge de carburant, l’heure, la T° extérieure, deux trips (présentant les infos de consommation), un affichage chronomètre… Le tout se pilotant de manière très intuitive via un pavé de 4 boutons positionné au commodo gauche. Une constante chez Aprilia.

L’ensemble est harmonieux, l’éclairage est composé de LED, le bouchon du réservoir de 12,7 l est monté sur charnière. Mais la connectivité (MIA) est optionnelle (29 €), il n’y a pas de prise d’alimentation additionnelle (prise USB optionnelle à 29 €). Aussi, à l’image de la béquille très basique, des platines passager en tubes métalliques où encore du tendeur de distribution pas vraiment intégré, la finition n’est pas irréprochable. Il y a une grosse différence sur ce point entre les Aprilia fabriquées à Noale et les autres. Aussi, à l’instar du reste de la gamme Aprilia / Moto Guzzi, la garantie est toujours fixée à 24 mois : en plus d’être inférieure à la majorité des concurrentes, cette durée réduite est difficile à justifier quand les scooters Piaggio (même groupe) et Aprilia sont passés à 4 ans ! Don’t act.