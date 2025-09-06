Aprilia RSV4 X-GP : Une bête de course limitée à 30 exemplaires avec 238 ch et 165 kilos

La RSV4 X-GP est la cinquième itération de la gamme ultra-exclusive X d’Aprilia, après la RSV4 X (2019, 10 unités), Tuono X (2020, 30 unités), RSV4 X Trenta (2022, 100 unités), et RSV4 X ex3ma (2024, 30 unités). Chaque modèle repousse les frontières entre motos de série et prototypes MotoGP, mais la X-GP va plus loin, intégrant des technologies inédites directement issues de la RS-GP25 pilotée par Jorge Martin et Marco Bezzecchi en 2025. Dévoilée à Montmelò la X-GP célèbre l’héritage racing d’Aprilia (298 victoires en GP, 54 titres mondiaux).

L’aérodynamisme est le cœur de la RSV4 X-GP, avec des innovations uniques :

- Ailerons : Première mondiale sur une moto dérivée de série, ces ailerons, directement repris de la RS-GP25, augmentent la charge aérodynamique au freinage et en virage, améliorant stabilité et grip.

- Aileron avant, aileron inférieur, ailettes de virage : Ces éléments, combinés à des carénages en fibre de carbone (fabriqués par PAN Compositi via un procédé “sandwich”), quintuplent la charge verticale en ligne droite et triplent celle en courbe par rapport à une RSV4 standard. « La RSV4 X-GP permet une charge verticale de pression d'air cinq fois supérieure sur les lignes droites par rapport à la RSV4 de production régulière, et trois fois plus de charge lorsqu'elle est penchée ».

- Effet de sol : Les carénages latéraux réduisent la pression d’air entre la moto et l’asphalte en inclinaison, pressant la moto au sol pour une adhérence optimale.

Le support de selle en carbone structurel, également signé PAN Compositi, est un autre héritage MotoGP, optimisant légèreté (165 kg) et rigidité pour un meilleur retour du pneu arrière. « Le support structurel du siège en fibre de carbone est conçu pour assurer une adhérence optimale et une sensation plus directe du comportement du pneu arrière ».

Détails haut de gamme et prix stratosphérique

Le moteur V4 65° de 1 099 cc, dérivé de la RSV4 1100 Factory, a été retravaillé par Aprilia Racing pour atteindre 238 ch à 13 750 tr/min et 131 Nm à 11 750 tr/min. Ces chiffres, les plus élevés jamais vus sur une RSV4, sont obtenus grâce à :

- Un taux de compression plus élevé.

- Un filtre à air Sprint Filter haute perméabilité.

- Des trompettes d’admission spécifiques à la compétition.

- Un échappement SC-Project 4x2 en titane, type MotoGP, offrant un son rauque et une performance accrue.

- Un embrayage à sec STM pour une réactivité maximale.

L’électronique est gérée par l’APX Racing, un système dérivé des motos de Max Biaggi en Superbike, avec GPS intégré pour enregistrer les données. Il permet des réglages précis du contrôle de traction, de l’anti-wheelie, du frein moteur, et de la puissance par rapport, ajustables en roulant ou via un ordinateur portable Yashi fourni. « Le système APX permet un étalonnage complet de l'anti-wheelie, de la puissance, du contrôle de traction et du frein moteur pour chaque rapport individuel ».

Les suspensions Öhlins sont taillées pour la piste :

- Fourche FKR pressurisée, réglable en précharge, compression, et détente.

- Amortisseur TTX piggyback, dérivé MotoGP, entièrement réglable.

- Amortisseur de direction Öhlins pour une stabilité optimale.

Les freins Brembo incluent des disques T Drive de 330 mm avec étriers monoblocs GP4-MS, tandis que les jantes Marchesini en magnésium forgé montent des pneus slicks Pirelli SBK (SC-1 125/70 avant, SC-X 200/65 arrière).

Chaque détail est soigné : garde-boue en carbone, repose-pieds réglables, leviers en aluminium usiné, plaque de direction numérotée, et radiateurs surdimensionnés type Superbike. Le prix de 90 000 € hors TVA l’exclusivité, dépassant les 80 000 € de la RSV4 X ex3ma 2024, vendue en 76 jours. Les acheteurs, via factoryworks.aprilia.com, recevront leur moto à Noale, avec un certificat d’authenticité NFT, des couvertures chauffantes, des béquilles en titane, un tapis, et une housse. Livraison sous 80 jours ouvrables après commande (50 % à la commande, solde avant livraison).

La RSV4 X-GP, avec ses 238 ch, son aérodynamisme extrême, et son exclusivité (30 unités à 90 000 €), est une prouesse technologique qui fait le pont entre la RS-GP25 et la route (ou plutôt la piste). Aprilia envoie un message fort : la marque de Noale est prête à dominer, sur circuit comme dans les showrooms. Pour les 30 chanceux, la X-GP promet une expérience digne d’une MotoGP. Allez, Aprilia, continuez à faire rêver !