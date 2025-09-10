Aprilia SR GT Replica 2025 : le scooter version MotoGP

Commercialisé en version 125 cm3 en France, le scooter Aprilia SR GT repose sur un moteur i-get de 125 cm³ (un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide), qui développe une puissance maximale de 11 kW à 8 900 tr/min et un couple de 12 Nm à 6 750 tr/min. On retrouve également le système Start & Stop RISS (Regulated Inverter Start & Stop System).

Un scooter au look de crossover urbain qui prend des couleurs racing avec la couleur noir mat de sa version Replica, rehaussée par les mêmes graphismes rouge et violet qui caractérisent les carénages de l'Aprilia RS-GP de l'équipe officielle Aprilia Racing engagée en MotoGP, ainsi que par le grand logo emblématique Aprilia qui court en diagonale le long du tunnel latéral et central, jusqu'à l'avant du marchepied. Ce dernier, ainsi que la poignée passager, sont également noir mat. Les logos des sponsors de l'équipe Aprilia Racing ne manquent pas, tout comme les numéros de course des deux pilotes d'usine Aprilia Racing MotoGP, Jorge Martin et Marco Bezzecchi.

Un scooter aux couleurs des Aprilia de MotoGP

Comme sur les MotoGP créées par le département course de Noale, les jantes sont peintes en noir, avec des détails rouges contrastants sur le canal de la roue avant. Outre les freins à disques à pétales, l'esprit racing du scooter est également marqué par des pneus au dessin sportif, remplaçant les pneus « tout-terrain » qui caractérisent les autres versions du scooter commercialisées en France, l'Aprilia SR GT et le SR GT Sport.